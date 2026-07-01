Most érkezett! Lángokban áll a Hortobágyi Nemzeti Park egy része

2026. július 1-jén délután tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint nagy területen legelő és tarló ég, az első becslések alapján mintegy 30–40 hektáron pusztítanak a lángok.

Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén (A kép illusztráció.)

Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén

A tűz a nyári szállást és több szarvasmarhát is veszélyeztetett, az állattartó telepet azonban sikerült megvédeni. A lángok több irányban terjedtek, és a nádas egy részét is elérték.

A helyszínre több településről, köztük Tiszafüredről, Karcagról, Mezőkövesdről, Füzesabonyból, Egerből, Hevesről, Püspökladányból, Tiszaújvárosból és Hajdúszoboszlóról is érkeztek hivatásos tűzoltók. A beavatkozást a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Hatalmas területen csaptak fel a lángok Békés vármegyében

Tarlótűzhöz riasztották a tűzoltókat Kevermes és Dombiratos közé múlt péntek délután. A Katasztrófavédelem közlése szerint a lángok mintegy hét hektárnyi területet érintettek a Battonyai utca közelében.