Hatalmas füst borítja be az M7-est: tízhektárnyi területen ég a tarló

Mintegy tízhektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, Fonyód külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését - közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Mihályka Szabina elmondta, a tűzről 15 óra körül érkezett bejelentés, jelenleg öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.

Tűz ütött ki az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán (A kép illusztráció.) / Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűz ütött ki az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán

A fonyódi Facebook-csoportokban olvasható információk szerint a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.