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tűz

Hatalmas füst borítja be az M7-est: tízhektárnyi területen ég a tarló

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A füst veszélyezteti az autópálya közlekedését is. A hírek szerint öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.
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tűzM7-es autópályaközlekedésfüst

Mintegy tízhektárnyi területen ég a tarló az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán, Fonyód külterületén, a füst veszélyezteti az autópálya közlekedését - közölte a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Mihályka Szabina elmondta, a tűzről 15 óra körül érkezett bejelentés, jelenleg öt település tűzoltói dolgoznak a lángok megfékezésén.

Kigyulladt egy autó a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
Tűz ütött ki az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán (A kép illusztráció.) / Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűz ütött ki az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán

A fonyódi Facebook-csoportokban olvasható információk szerint a 150-es kilométernél nem lehet lehajtani az autópályáról, az érintett útszakaszon pedig sebességkorlátozást vezettek be.

 

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