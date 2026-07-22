Tűz Tatabányán: füst borította be az M1-est, drónokat is bevetettek

A szabadtéri tűz Tatabányán délután 4 óra előtt alakult ki, mintegy egy hektárnyi területen gyulladt meg a száraz növényzet. A lángok több hétvégi házat is veszélyeztettek - írja a KEMMA.
Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, a 60-as kilométernél is észlelhető volt a tűz. A sűrű füst miatt időszakosan mindkét irányban romlottak a látási viszonyok, ezért a közlekedőket fokozott óvatosságra kérték.
A helyszínre elsőként a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek, később a komáromi hivatásos és az oroszlányi önkormányzati tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba.
Drónt is bevetettek a helyzet felmérésére
A hatóságok a területet műveleti területté nyilvánították, ezért a helyszínről elküldték a civileket. A tűzoltók folyamatosan dolgoztak a lángok megfékezésén.
A rendőrség a helyzet pontosabb felmérése érdekében drónt is bevetett a helyszínen. A légi felvételek segítségével a szakemberek átfogóbb képet kaphattak a tűz kiterjedéséről és a veszélyeztetett területekről.
A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, mi okozta a tüzet.
További képeket ITT tekinthet meg.