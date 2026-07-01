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tűz

Újabb tűzesetről érkezett bejelentés, tíz hektár égett le Tiszabő északi részén

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A szolnoki és mezőtúri tűzoltók is kivonultak. A tűz az Ady Endre utcában keletkezett, és amit előbb négy vízsugárral, kéziszerszámokkal körülhatároltak, majd eloltottak.
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tűzTiszabőtűzeset

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében. A lángok legelőt, nyári szállást, számos szarvasmarhát egyaránt veszélyeztettek, az állattartó telepet azonban sikerült megvédeni. Nem sokkal később a Katasztrófavédelem újabb tűzesetről számolt be: ekkor az előzőhöz képest pont a település ellentétes oldalán, Tiszabő északi részén kapott lángra a szárazfüves, bokros, szemetes terület az Ady Endre utcában.

tűzeset
Tűz volt Tiszabő északi részén, tíz hektár égett le / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tűz keletkezett Tiszabő északi részén

A helyszínre a szolnoki gépjárműfecskendő, a szolnoki vízszállító, illetve a mezőtúri tűzoltók egy gépjárműfecskendője vonult ki. A hivatásos egységek négy vízsugárral, kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A rajok a legutóbbi hírek szerint már az utómunkálatokat végzik.

A hőség és a tartós szárazság miatt az ország több pontján is megnövekedett a tűzesetek száma, ez pedig komoly terhelést jelent a katasztrófavédelem számára.

 

 

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