Újabb tűzesetről érkezett bejelentés, tíz hektár égett le Tiszabő északi részén

Lapunk is beszámolt korábban arról, hogy tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsújfalu között, a 33-as főút közelében. A lángok legelőt, nyári szállást, számos szarvasmarhát egyaránt veszélyeztettek, az állattartó telepet azonban sikerült megvédeni. Nem sokkal később a Katasztrófavédelem újabb tűzesetről számolt be: ekkor az előzőhöz képest pont a település ellentétes oldalán, Tiszabő északi részén kapott lángra a szárazfüves, bokros, szemetes terület az Ady Endre utcában.

Tűz volt Tiszabő északi részén, tíz hektár égett le / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tűz keletkezett Tiszabő északi részén

A helyszínre a szolnoki gépjárműfecskendő, a szolnoki vízszállító, illetve a mezőtúri tűzoltók egy gépjárműfecskendője vonult ki. A hivatásos egységek négy vízsugárral, kéziszerszámokkal előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. A rajok a legutóbbi hírek szerint már az utómunkálatokat végzik.