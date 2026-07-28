Tegnap óta 135-ször riasztották a katasztrófavédelmet: egy férfit lángoló otthonából húztak ki

Rengeteg tűzeset történt az országban az elmúlt napokban, csak tegnap óta 135 bejelentést érkezett a katasztrófavédelemhez.

Rengeteg tűzesetről kapott bejelentést a katasztrófavédelem. Fotó: Tények

Tűzesetekről kapott bejelentést a katasztrófavédelem

Hétfő este tűz ütött ki Budapesten, a XIII. kerületi Kassák Lajos utca egyik társasházának első emeleti lakásában. A lángokra a szomszédok figyeltek fel először, akik a bajbajutott, 57 éves lakó segélykiáltásait hallva azonnal cselekedtek: poroltóval rontottak be az ingatlanba, és kimentették a férfit. A helyszínre érkező tűzoltók a járdáról, valamint emelőkosaras daruról kezdték meg a lángok visszafojtását, miközben a biztonság érdekében a ház 23 lakójának átmenetileg el kellett hagynia az épületet.

A lakásban minden megégett, míg a tulajdonos könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet: a vállán és karján elsőfokú égési sérüléseket szenvedett. A férfit a mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállították. A szomszédok feltételezése szerint a tüzet egy égő cigarettacsikk okozhatta, miután a lakó elaludt.

Nem ez volt az egyetlen súlyos tűzeset az elmúlt napokban, a tűzoltóknak országszerte több helyen is be kellett avatkozniuk. Lesenceistvándon több száz körbála kapott lángra, míg Kiskunhalason tízezer négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet hétfő este. Az utóbbi helyszínen egy közelben lakó nő sokkos állapotban idézte fel a drámai perceket a Tényeknek, elmondása szerint ugyanis attól tartott, hogy bent ég a házában, így az utolsó pillanatban csak a kutyáit tudta gyorsan felkapni és elmenekülni.

A katasztrófavédelem a tűzesetek körülményeinek tisztázására több esetben is vizsgálatot indított.