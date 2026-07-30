„Nekünk csak néhány perc, másnak óriási segítség” - tűző napon ácsorgó gyerekeknek nyújtottak segítő kezet

A tűző napon rekedt egy édesanya és három gyermek egy meghibásodott autó miatt július 27-én Mezőszilasnál, akik éppen nyaralni indultak. Az út szélén ácsorgókra a simontornyai polgárőrök vezetője, Maros Krisztián figyelt fel, majd habozás nélkül megállt, hogy felajánlja a segítségét.

Tűző napon ácsorgó gyerekek nyaralását sikerült megmenteni / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Tűző napon ácsorgó gyerekek nyaralását sikerült megmenteni

Az autót vezető férfi ekkor elmondta, a családot vitte volna a nyaralás helyszínére, azonban a jármű váratlanul meghibásodott. A tréler már úton volt, a legnagyobb problémát viszont az jelentette, hogy a nőnek és a három gyermeknek a tűző napon, az út szélén kellett várakoznia, miközben nem lehetett tudni, meddig tart a mentés.

Gondolkodás nélkül megfordultunk, mert úgy éreztük, meg kell néznünk, tudunk-e segíteni

– mondta el a Feolnak Maros Krisztián, aki szerette volna biztonságos helyre vinni a családot, azonban a saját autójukban nem fértek volna el mindannyian. Ekkor újabb váratlan fordulat történt: egy ismerőse is arra járt, és ő sem hajtott tovább a bajba jutottak mellett. A két kocsiban már mindenki elfért, így a nőt és a három gyermeket elvitték a simontornyai vasútállomásra, ahonnan már folytathatták útjukat a nyaralás helyszínére, míg a tréler elszállította a meghibásodott járművet.

Nem mindig tudjuk megoldani a problémát, de már az is sokat számít, ha megállunk és megkérdezzük: „Tudunk segíteni?” Nekünk lehet, hogy csak néhány perc, a bajba jutott embernek viszont óriási segítséget és reményt jelenthet

- foglalta össze a történet tanulságát Maros Krisztián.