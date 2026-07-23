2 robbanást hallott a szabadnapos, nyíregyházi tűzoltó, majd azonnal akcióba lendült

A nyíregyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság egyik tisztje épp szabadnapját töltötte Paszabon, amikor két egymást követő robbanást hallott. Azonnal akcióba lendült, majd kiderült, hogy egy közeli háznál tűz keletkezett.

Nem habozott a szabadnapos tűzoltó, azonnal a robbanás irányába ment segíteni. Fotó: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Nem habozott a szabadnapos tűzoltó, azonnal a robbanás irányába ment segíteni

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán osztottak meg egy esetet, amely jól mutatja, a tűzoltó szabadnapján is tűzoltó. Kedden Trencsényi Ferenc tűzoltó őrmester, a nyíregyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója szabadnapját töltötte Paszabon, amikor a közelében, a Posta út egyik családi házánál keletkezett tűz.

Az őrmester azonnal odasietett, majd hívta a 112-t, akik ekkor már tudtak az esetről, és riasztottak egy egységet. Persze nem várt tétlenül, kiküldte a szomszédos házban lévő embereket, majd megkereste a tulajdonost. Egy láncra kötött, riadt kutyát gazdája segítségével helyezett biztonságba. Mindeközben az udvaron száraz fű, lomok és autóalkatrészek égtek.

Időközben megérkeztek az ibrányi tűzoltók is, akiknek munkáját szintén segítette a szabadnapos tiszt.

Ferenc csupán két és fél éve hivatásos tűzoltó Nyíregyházán, mégis tapasztalt kolléga. Lakóhelyén, Ibrányban 1998 óta tevékenykedett önkéntes tűzoltóként, majd annak megalakulásától a helyi önkormányzati tűzoltóságot erősítette. Szolgálatparancsnok is volt, számos káresetnél kellett helytállnia társaival együtt. 2024 februárja óta Nyíregyházán hivatásos tűzoltó

- írta a katasztrófavédelem.

A tűzben érintett ház lakhatatlanná vált, de szerencsére nem történt személyi sérülés.