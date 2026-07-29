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aljnövényzet

Kigyulladt az aljnövényzet Szarvasnál, több tűzoltó egységet is riasztottak

34 perce
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Tűz ütött ki Szarvas határában: a hírek szerint az aljnövényzet gyulladt ki és egy erdős terület. A lángokat - amelyek nagy területet érintenek és lakóházakat is veszélyeztetnek - a szarvasi, a szentesi, az orosházi, a mezőtúri és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók egy szarvasi és egy békécsabai vízszállító jármű támogatásával oltanak.
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aljnövényzettűzoltókigyulladt

Kigyulladt az aljnövényzet és egy erdős terület Szarvas határában, az Ipartelep utca közelében. A tűz nagy területet érint és lakóházakat is veszélyeztet, amit a szarvasi, a szentesi, az orosházi, a mezőtúri és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók egy szarvasi és egy békécsabai vízszállító jármű támogatásával oltanak. 

Kigyulladt egy autó a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
Több tűzoltóegységet is riasztottak, miután felcsaptak a lángok Szarvas határában (A kép illusztráció.) / Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Több tűzoltóegységet is riasztottak, miután felcsaptak a lángok Szarvas határában

A beavatkozást a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja - jelentette be a Katasztrófavédelem.

Mindeközben Európában továbbra is erdőtüzek pusztítanak. Franciaországban és Spanyolországban az elmúlt napokban több százezer embernek kellett elhagynia otthonát, mialatt Törökország déli részén is több erdőtűz keletkezett. Az erről készült galériánkat az alábbi képre kattintva tudod megtekinteni!

Galéria: Még égnek az erdők Európában, de már Törökországban is felcsaptak a lángok
Fotó: AFP/GettyImages
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Törökország

 

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