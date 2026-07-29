Kigyulladt az aljnövényzet Szarvasnál, több tűzoltó egységet is riasztottak

Kigyulladt az aljnövényzet és egy erdős terület Szarvas határában, az Ipartelep utca közelében. A tűz nagy területet érint és lakóházakat is veszélyeztet, amit a szarvasi, a szentesi, az orosházi, a mezőtúri és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók egy szarvasi és egy békécsabai vízszállító jármű támogatásával oltanak.

Több tűzoltóegységet is riasztottak, miután felcsaptak a lángok Szarvas határában (A kép illusztráció.) / Fotó: Facebook/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Több tűzoltóegységet is riasztottak, miután felcsaptak a lángok Szarvas határában

A beavatkozást a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja - jelentette be a Katasztrófavédelem.