Nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók Szentistván határában: több ezer bála gyulladt ki

Több ezer bála gyulladt ki Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kora reggel. A tűzoltók még mindig a helyszínen küzdenek a lángokkal.
Megdöbbentő felvételeket osztott meg a katasztrófavédelem, amint több ezer bála ég Szentistván határában. A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, és próbálják menteni, ami még menthető.
Nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók
Több ezer bála gyulladt ki kora reggel Szentistván határában. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eseménytérképe először 7:38-kor adott jelentést a tűzesetről. A helyszínre a mezőcsáti, a mezőkövesdi, a füzesabonyi és az egri hivatásos, valamint a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik több vízsugárral küzdenek a lángokkal. Az oltás a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlik.
A katasztrófavédelem közlése szerint senki nem sérült meg senki, de a munkálatok jelenleg is zajlanak.
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