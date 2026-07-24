Nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók Szentistván határában: több ezer bála gyulladt ki

Megdöbbentő felvételeket osztott meg a katasztrófavédelem, amint több ezer bála ég Szentistván határában. A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, és próbálják menteni, ami még menthető.

Nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók. Fotó: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók

Több ezer bála gyulladt ki kora reggel Szentistván határában. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság eseménytérképe először 7:38-kor adott jelentést a tűzesetről. A helyszínre a mezőcsáti, a mezőkövesdi, a füzesabonyi és az egri hivatásos, valamint a tiszabábolnai önkéntes tűzoltók vonultak ki, akik több vízsugárral küzdenek a lángokkal. Az oltás a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlik.

A katasztrófavédelem közlése szerint senki nem sérült meg senki, de a munkálatok jelenleg is zajlanak.