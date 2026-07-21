Teljesen megújul a TV2 hírműsora – ismert és új arcok érkezhetnek

Jelentős változásokra készülhet a TV2 hírműsora. A Blikk értesülései szerint már augusztusban megújult formában találkozhatnak a nézők a csatorna híradójával: nemcsak a műsor neve és látványvilága változhat meg, hanem új műsorvezetők is képernyőre kerülhetnek.

Megújul a TV2 hírműsora.

Fotó: Tények/Facebook

Több ismert és új arc is csatlakozhat

A sajtóban korábban már felmerült Gajdos Tamás és Szedmák Zita is az új hírműsor lehetséges műsorvezetői között szerepelhet. Gajdos több évtizedes híradós tapasztalattal rendelkezik, míg Szedmák sportműsorok és az Exatlon Hungary háttérműsorának vezetőjeként vált ismertté.A lap információi szerint

hozzájuk csatlakozhat Pachmann Péter, a TV2 egyik legismertebb híradósa, aki egy év kihagyás után térhet vissza a képernyőre.

Pachmann Péter műsorvezető is visszatérhet a TV2-höz.

Fotó: Szabolcs László / MW

A lehetséges új arcok között emlegetik Farkas Fannit is, aki a Bánfalvy Stúdió színésznője, elvégezte a TV2 Akadémia műsorvezető-képzését, és 2021 óta hírolvasóként dolgozik a Heti TV-nél.

A Blikknek nyilatkozó informátor szerint a csatorna célja egy teljesen új hírműsor felépítése, amelyben a tapasztalt szakemberek mellett kevésbé ismert, fiatal arcok is lehetőséget kapnak.

Új stúdió is készülhet

Az átalakulás nem merül ki a személyi változásokban. Az értesülések szerint új stúdió is épül, a műsor pedig teljesen megújult arculattal indulhat el.

A TV2 a lap megkeresésére a konkrét neveket nem erősítette meg.

Közlésük szerint a megjelent információk között akadnak pontatlanságok, a hírműsor megújulásáról pedig a megfelelő időben adnak részletes tájékoztatást a nyilvánosságnak.

Mint ismert, az áprilisi parlamenti választásokat követően a TV2 a hírműsora, a Tények átalakítása mellett döntött. A csatorna elküldte a korábbi hírigazgatót, Szalai Vivient, illetve a lekerült a képernyőről a két vezető arc, Marsi Anikó és Gönczi Gábor, akik egyelőre a pihenőidejüket töltik.