Brutális hőkupola tart ismét Európa felé: kiadták a vészriasztást

Alig enyhült a kánikula, a meteorológusok máris egy újabb, rendkívül erős hőhullámra figyelmeztetnek. Az előrejelzések szerint Európa felett ismét kialakulhat az úgynevezett hőkupola, amely napokra, sőt akár hetekre is csapdába ejtheti a forró levegőt.

Újabb hőkupola tart Magyarország felé (A kép illusztráció.)

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A szakemberek szerint a jelenség először Spanyolországot és Franciaországot érintheti, majd fokozatosan Közép-Európa felé terjed, így Magyarország is az érintett térségek közé kerülhet - írta az oe24.at.

A déli és keleti régiókban ismét 35 Celsius-fok feletti csúcshőmérsékletek várhatók, helyenként pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőség.

Mi az a hőkupola?

A hőkupola egy tartós, magasnyomású légköri képződmény, amely megakadályozza a hűvösebb légtömegek beáramlását. A forró levegő így szó szerint a kontinens fölött reked, emiatt a nappali hőmérséklet napról napra emelkedik, az éjszakák pedig egyre melegebbek maradnak. A jelenség akár hosszabb időre is konzerválhatja a kánikulát.

Az egészségre is veszélyes lehet

A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegséggel élők vannak veszélyben, ezért számukra kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint a tűző nap kerülése a déli órákban. A szakemberek emellett fokozott erdőtűzveszélyre is felhívják a figyelmet.

Még nem biztos, hogy így alakul

Bár a jelenlegi modellek egy újabb hőkupola kialakulását vetítik előre, vannak olyan alternatív előrejelzések is, amelyek szerint a hónap második felében hűvösebb idő érkezhet, ezért a meteorológusok szerint még változhat a helyzet.

A mostani számítások alapján azonban úgy tűnik, hogy a nyárnak koránt sincs vége, és a következő hetekben ismét komoly hőségre kell felkészülni Európa nagy részén, így Magyarországon is.