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A 40 év körüli férfi újraélesztését utasai kezdték meg, miután egy parkoló autónak ütközött. Perceken belül a mentősök is megérkeztek, végül sikerrel zárult az életmentés.
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Országos MentőszolgálatÚjraélesztésszívbetegség

Múlt héten egy 40 év körüli, szívbeteg férfi ismerőseivel utazott Budapesten, amikor az autó volánja mögött váratlanul leállt keringése. Utasai nem haboztak, azonnal hívták a mentőket és megkezdték az újraélesztést.

Az utasok kezdték meg a férfi újraélesztését
Az utasok kezdték meg a férfi újraélesztését. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az utasok kezdték meg a férfi újraélesztését

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzése szerint a férfi vezetés közben lett rosszul, majd egy parkoló autónak ütközött. Vele utazó ismerősei azonnal akcióba lendültek, kimentették a volán mögül, majd a mentésirányító telefonos segítségével megkezdték az újraélesztést, miután kiderült, hogy már nem lélegzik a beteg.

A segítségnyújtáshoz több szemtanú csatlakozott, köztük szabadnapos egészségügyi dolgozók is, akik egymást váltva küzdöttek a férfi életéért

- olvasható a bejegyzésben.

Perceken belül egy rohamkocsi és egy esetkocsi is a helyszínre érkezett. Végül a mentősök átvették a férfi ellátást. Az életmentés sikeresnek bizonyult, a beteg keringése visszatért, és stabil állapotban szállíthatták kórházba.

 

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