Újabb ukrán háborús sérültek kaptak esélyt a teljesebb életre hazánkban

Budapesten elindult a művégtag-ellátási program második szakasza, amely július 29-ig tart a Pillangó Egészségcentrumban. Az újabb húsz pácienssel együtt eddig mintegy negyven ukrán háborús sérült kapott protézist.

Szaúd-arábiai program újabb húsz páciensnek biztosított protézist Budapesten. Az ukrán háborús sérültek ellátása év végéig tovább folytatódik. (A kép illusztráció)

Újabb húsz ukrán háborús sérült kapott művégtagot Budapesten

Hivatalosan is elindult Budapesten az ukrajnai háborús sérültek művégtag-ellátását biztosító szaúd-arábiai egészségügyi program második szakasza. A július 29-ig tartó kezdeményezésnek a GYSGY REHA Kft. Pillangó Egészségcentruma ad otthont.

Már negyven sérült kapott protézist

A program mostani szakaszában húsz páciens művégtag-illesztését végezték el, így az első két ütemben már mintegy negyven háborús sérült kapott protézist. A kezdeményezést a King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, Szaúd-Arábia hivatalos humanitárius segélyszervezete valósítja meg szaúdi egészségügyi önkéntesek közreműködésével.

Száz sérült ellátása a cél

A KSrelief tervei szerint 2026 végéig összesen száz sérültet látnak el művégtaggal. A program az Ukrajnában folyó katonai műveletek miatt végtagjukat elvesztő emberek növekvő számára reagál.

A szervezet valamennyi költséget fedezi, beleértve a páciensek budapesti szállását is. Korszerű technológiákkal gyorsítják fel az egyedi protézisek elkészítését és illesztését – derül ki a GYSGY csoport sajtóközleményéből.

Az orosz–ukrán háborúban mindkét oldalon súlyos pusztítást okoznak a rakéta- és dróntámadások. Egy Kijev elleni nagyszabású orosz támadásban legalább kilenc ember meghalt, többen, köztük gyerekek is megsérültek. Július 21-ről 22-re virradóan ukrán drónok csapódtak be két dél-oroszországi raktárba, ahol egy nő életét vesztette, többen pedig megsérültek. A becsapódások épületeket rongáltak meg, és több helyen tüzet okoztak.