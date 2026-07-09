Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Friss!

Bejelentést tesz a kormány – kövesse nálunk élőben!

Rendkívüli

Meghalt Bonnie Tyler

NAV

A NAV felfüggesztette a nyomozást az aranykonvoj ügyében

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felfüggesztette az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást. A magyar hatóságok minden belföldön elvégezhető vizsgálatot befejeztek, az eljárás lezárásához azonban még meg kell várni az osztrák hatóságok válaszát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NAVukrán aranykonvojUkrajnaMagyarország

A NAV közlése szerint az ukrán pénzszállító ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján indult nyomozás pénzmosás gyanúja miatt. Az eddig beszerzett adatok alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése.

Az ukrán pénzszállító ügyében a NAV az osztrák hatóság válaszának beérkezéséig felfüggesztette a nyomozást.
Az ukrán pénzszállító ügyében a NAV az osztrák hatóság válaszának beérkezéséig felfüggesztette a nyomozást
Fotó: Hír TV

A NAV közlése szerint a nyomozás egyik fontos feladata annak tisztázása, hogy a Magyarországon átszállított készpénz és arany milyen eredetű volt. Ennek érdekében az ügyészség még áprilisban megkereste az osztrák hatóságokat, és hivatalos jogsegély keretében kért tőlük információkat.

Mivel Ausztriából egyelőre nem érkezett válasz, a magyar hatóságok pedig minden belföldön elvégezhető nyomozási cselekményt befejeztek, a NAV a büntetőeljárást a külföldi válasz megérkezéséig felfüggesztette.

A NAV emellett saját belső vizsgálatot is folytat annak ellenőrzésére, hogy a nyomozás során minden eljárási cselekmény a jogszabályoknak és a hivatal belső szabályainak megfelelően történt-e.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!