A NAV felfüggesztette a nyomozást az aranykonvoj ügyében

A NAV közlése szerint az ukrán pénzszállító ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján indult nyomozás pénzmosás gyanúja miatt. Az eddig beszerzett adatok alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése.

Az ukrán pénzszállító ügyében a NAV az osztrák hatóság válaszának beérkezéséig felfüggesztette a nyomozást

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A NAV közlése szerint a nyomozás egyik fontos feladata annak tisztázása, hogy a Magyarországon átszállított készpénz és arany milyen eredetű volt. Ennek érdekében az ügyészség még áprilisban megkereste az osztrák hatóságokat, és hivatalos jogsegély keretében kért tőlük információkat.

Mivel Ausztriából egyelőre nem érkezett válasz, a magyar hatóságok pedig minden belföldön elvégezhető nyomozási cselekményt befejeztek, a NAV a büntetőeljárást a külföldi válasz megérkezéséig felfüggesztette.

A NAV emellett saját belső vizsgálatot is folytat annak ellenőrzésére, hogy a nyomozás során minden eljárási cselekmény a jogszabályoknak és a hivatal belső szabályainak megfelelően történt-e.