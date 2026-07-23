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Mintha megállt volna az idő: fotókon a Békés megyei elhagyatott épület

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Egy Békés megyei elhagyatott épületről osztottak meg új fényképeket egy közösségi médiában működő csoportban. A felvételek alapján az egykori intézmény hosszú ideje használaton kívül áll, belső tereiben pedig még mindig számos berendezési tárgy és egykori használati eszköz található.
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Urbexbékés megyei hírlapelhagyatott helyMagyarország

Az urbex során készült felvételek alapján az épületet mára teljesen benőtte a növényzet, a bejutást sűrű bozót nehezíti. A homlokzaton több kitört ablak és omladozó vakolat látható, ami az ingatlan hosszú ideje tartó használaton kívüli állapotára utal.

Az urbex során készült felvételek egy Békés megyei elhagyatott épület leromlott állapotát mutatják be
Az urbex során készült felvételek egy Békés megyei elhagyatott épület leromlott állapotát mutatják be
Fotó: Facebook/BEOL

A bejegyzés készítője nem nevezte meg pontosan az ingatlant, csupán annyit közölt, hogy Békés megyében található. A belső elrendezés alapján azonban feltételezhető, hogy korábban bentlakásos intézményként működhetett.

Erre utalnak a folyosókról nyíló helyiségek mellett kialakított konyha és étkező, valamint az ott hagyott műanyag kancsók és egyéb használati tárgyak is. A helyiségekben régi írógép, betört monitor és más, elhagyott berendezési tárgyak is láthatók.

Az épület több falát graffitik borítják, amelyek tovább erősítik az elhagyott ingatlan komor hangulatát. A képek tanúsága szerint a padlón egy megsárgult újság is hevert: a Békés Megyei Hírlap 1995. november 22-i száma.

További fotók a BEOL oldalán érhetők el.

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