Mintha megállt volna az idő: fotókon a Békés megyei elhagyatott épület

Az urbex során készült felvételek alapján az épületet mára teljesen benőtte a növényzet, a bejutást sűrű bozót nehezíti. A homlokzaton több kitört ablak és omladozó vakolat látható, ami az ingatlan hosszú ideje tartó használaton kívüli állapotára utal.
A bejegyzés készítője nem nevezte meg pontosan az ingatlant, csupán annyit közölt, hogy Békés megyében található. A belső elrendezés alapján azonban feltételezhető, hogy korábban bentlakásos intézményként működhetett.
Erre utalnak a folyosókról nyíló helyiségek mellett kialakított konyha és étkező, valamint az ott hagyott műanyag kancsók és egyéb használati tárgyak is. A helyiségekben régi írógép, betört monitor és más, elhagyott berendezési tárgyak is láthatók.
Az épület több falát graffitik borítják, amelyek tovább erősítik az elhagyott ingatlan komor hangulatát. A képek tanúsága szerint a padlón egy megsárgult újság is hevert: a Békés Megyei Hírlap 1995. november 22-i száma.
További fotók a BEOL oldalán érhetők el.