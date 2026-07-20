Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kényszerleszállás

Budapesten szakította meg útját egy Frankfurtba tartó repülőgép

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy nemzetközi menetrend szerinti járat Budapesten szakította meg útját. Az utasrosszullét miatt a Doha és Frankfurt között közlekedő repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le, ahol az Airport Medical Service sürgősségi egysége ellátta a rosszul lett utast.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KényszerleszállásBudapestutasrosszullétFrankfurt

A Qatar Airways Doha–Frankfurt-járata utasrosszullét miatt szakította meg útját Budapesten.

Az utasrosszullét miatt Budapesten megszakította útját a Doha és Frankfurt között közlekedő Qatar Airways-járat (képünk illusztráció) Fotó: XAVIER BONILLA / NurPhoto Qatar Airways Boeing 787-9 Dreamliner flying over Barcelona direction Josep Tarradellas Barcelona - El Prat airport on 28th of May, of 2026 in El Prat de Llobregat, Barcelona, Spain, (Photo by Xavier Bonilla/NurPhoto) (Photo by Xavier Bonilla / NurPhoto via AFP)
Az utasrosszullét miatt Budapesten megszakította útját a Doha és Frankfurt között közlekedő Qatar Airways-járat (képünk illusztráció)
Fotó: XAVIER BONILLA / NurPhoto

A Boeing 787-9 Dreamliner típusú repülőgép személyzete Velence térségében döntött úgy, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé fordul, majd megkezdte a repülőtér megközelítését.

A járat néhány perccel fél hét előtt biztonságosan leszállt a 31R jelű futópályán, ezt követően pedig a számára kijelölt állóhelyre gurult.

Az utasrosszullét miatt egészségügyi egység érkezett a repülőgéphez

A leszállást követően az Airport Medical Service sürgősségi egysége a repülőgéphez vonult, ahol megkezdte a rosszul lett utas ellátását.

Az esettel kapcsolatban további információt az utas állapotáról egyelőre nem közöltek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!