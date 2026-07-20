Budapesten szakította meg útját egy Frankfurtba tartó repülőgép

A Qatar Airways Doha–Frankfurt-járata utasrosszullét miatt szakította meg útját Budapesten.

Az utasrosszullét miatt Budapesten megszakította útját a Doha és Frankfurt között közlekedő Qatar Airways-járat (képünk illusztráció)

Fotó: XAVIER BONILLA / NurPhoto

A Boeing 787-9 Dreamliner típusú repülőgép személyzete Velence térségében döntött úgy, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé fordul, majd megkezdte a repülőtér megközelítését.

A járat néhány perccel fél hét előtt biztonságosan leszállt a 31R jelű futópályán, ezt követően pedig a számára kijelölt állóhelyre gurult.

Az utasrosszullét miatt egészségügyi egység érkezett a repülőgéphez

A leszállást követően az Airport Medical Service sürgősségi egysége a repülőgéphez vonult, ahol megkezdte a rosszul lett utas ellátását.

Az esettel kapcsolatban további információt az utas állapotáról egyelőre nem közöltek.