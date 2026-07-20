Budapesten szakította meg útját egy Frankfurtba tartó repülőgép

Egy nemzetközi menetrend szerinti járat Budapesten szakította meg útját. Az utasrosszullét miatt a Doha és Frankfurt között közlekedő repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le, ahol az Airport Medical Service sürgősségi egysége ellátta a rosszul lett utast.
A Qatar Airways Doha–Frankfurt-járata utasrosszullét miatt szakította meg útját Budapesten.
A Boeing 787-9 Dreamliner típusú repülőgép személyzete Velence térségében döntött úgy, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé fordul, majd megkezdte a repülőtér megközelítését.
A járat néhány perccel fél hét előtt biztonságosan leszállt a 31R jelű futópályán, ezt követően pedig a számára kijelölt állóhelyre gurult.
Az utasrosszullét miatt egészségügyi egység érkezett a repülőgéphez
A leszállást követően az Airport Medical Service sürgősségi egysége a repülőgéphez vonult, ahol megkezdte a rosszul lett utas ellátását.
Az esettel kapcsolatban további információt az utas állapotáról egyelőre nem közöltek.
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