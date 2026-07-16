Városháza: visszakerült a felújított óratorony Budapesten - videó

A tornyot még decemberben emelték le az épületről, hogy elvégezzék rajta a szükséges rekonstrukciós munkálatokat. A felújítás során az eredeti szerkezet állapotának megőrzése mellett korszerűsítették az óratornyot, amely most ismét Budapest egyik ikonikus épületének részeként látható.

Városháza: visszakerült a felújított óratorony Budapesten Forrás: Karácsony Gergely / Facebook

Új időkapszula került az óratoronyba

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a munkálatok során a korábbi időkapszulát is megtalálták a toronyban. A felújítást követően egy új kapszulát helyeztek el, amelynek tartalmát a Fővárosi Diákközgyűlés tagjaival közösen állították össze.

Az új időkapszulába többek között a felújítás tervei, valamint a Magyar Nemzet és a Népszava 2026. április 13-i lapszámai kerültek. Ezek a választás utáni nap eseményeit is megőrzik a jövő számára.

A kapszulában helyet kaptak továbbá két diák beszámolói a mindennapi életről, egy szlengszótár, valamint különböző előadók és zenészek üzenetei is.

„Bízom benne, hogy ha egyszer valaki kinyitja, az időkapszula tartalma büszkén idézi majd fel azt a kort, amelyben Budapestet közösen építettük” – írta Karácsony Gergely.

A Városháza óratornya Budapest történelmi épített örökségének egyik fontos eleme, amely a mostani felújítás után ismét teljes pompájában látható a fővárosban.