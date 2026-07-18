Nemzetközi vonatokat érint az ausztriai fennakadás, Magyarországon is késésekre kell számítani

Ausztriában, Linz közelében pénteken leszakadt egy felsővezeték, amely tüzet okozott és megrongálta a vasúti biztosítóberendezés kábeleit is. A Mávinform szombati tájékoztatása szerint a meghibásodás vasúti késést okozhat a Magyarországot is érintő railjet xpress járatoknál.
A tájékoztatás szerint az osztrák vasúttársaság nagy erőkkel dolgozik a hiba elhárításán. A Weststrecke St. Valentin és Linz közötti szakaszán ugyanakkor jelenleg csak korlátozások mellett közlekedhetnek a vonatok – tájékoztat az MTI.
Mely járatokat érintik a vasúti késések?
A Mávinform közlése alapján a Magyarországot is érintő railjet xpress járatok teljes útvonalukon közlekednek, azonban a menetidő akár egy órával is meghosszabbodhat. Emiatt a Budapestre érkező szerelvények esetében is késésekre kell számítani.
A közlemény szerint a Bécs és Budapest között közlekedő EuroCity-vonatokat a korlátozás nem érinti, ezek a járatok a megszokott menetrend szerint közlekednek.
Az osztrák vasúttársaság folyamatosan végzi a helyreállítási munkálatokat a megrongálódott felsővezeték és a biztosítóberendezések helyreállítása érdekében. A korlátozások feloldásáig azonban a Magyarországot is érintő egyes nemzetközi járatoknál hosszabb menetidővel kell számolni.