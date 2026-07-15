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vasútvonal

180 éve adták át az első magyarországi vasútvonalat: 59 perc alatt gurult le a gőzös a fővárosból Vácra

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1846. július 15-én adták át Magyarország első vasútvonalát, amely hatalmas mérföldkövet jelentett az ország iparosodásában. A Pest és Buda névre keresztelt gőzmozdonyok a fővárosból közel egy óra alatt gurultak le Vácra.
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vasútvonalvasúti közlekedésmagyarország

 1846. július 15-én, 180 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon adták át az első magyarországi közforgalmú gőzüzemű vasútvonalat Pest és Vác között. A 33 km hosszú utat először a Pest és Buda nevű mozdonyok 59 perc alatt tették meg, ezzel pedig egy hatalmas mérföldkövet teremtettek az ország iparosodásában, valamint közlekedéstörténetében.

180 éve adták át az első magyarországi vasútvonalat
180 éve adták át az első magyarországi vasútvonalat, amit azóta számos újabb követett
 Fotó: Pexels / Pexels

180 éve adták át az első magyarországi vasútvonalat

A vonalat a Magyar Középponti Vasúttársaság építette azzal a céllal, hogy gyorsabb és megbízhatóbb összeköttetést teremtsen Pest és az ország északi területei között.

A 33 kilométer hosszú pályán a kor legkorszerűbb gőzmozdonyai közlekedtek. Elsőként a Pest és Buda névre keresztelt gőzösök vontatták szerelvényeket, ezeket Belgiumból importálták, ahol a Cockerill gyárban készítették őket. Később érkezett még 2 mozdony, amelyek a Hungária és Pannónia nevet kapták.

Az ünnepélyes átadáson a kor legfontosabb közéleti személyiségei, köztük József nádor és Széchenyi István is részt vettek. Az osztrák főherceg még családjával együtt az első vonaton is utazott.

Nem ez volt az első kísérlet a vasúti közlekedés honosítására

A magyarországi vasút története egészen a 16. századig vezethető vissza. Ekkor a történelmi Magyarország területén dolgozó német bányászok alkalmazták először a fából készült nyompályákat, amelyek a későbbi vasúti pályák előfutárainak tekinthetők. Az első modern vasúti próbálkozásokra 1827 és 1828 között került sor a pest-kőbányai lebegővasút megépítésével, de a lóvasúti rendszer a hagyományos közúti fuvarozással szemben nem bizonyult gazdaságosan működtethetőnek.

Jelentős fordulatot hozott az 1836-ban elfogadott törvény, amely megteremtette a vasútépítések jogi alapját Magyarországon. Ezt követően élénk vita bontakozott ki az országgyűlésben arról, hogy a Bécs felé vezető fő vasútvonal a Duna jobb vagy bal partján haladjon-e. Végül a pesti nyomvonal mellett született döntés.

2 éven át épült a vonal

Ullmann Móric kezdeményezésére a porosz származású, amerikai vasútépítési tapasztalatokkal is rendelkező Karl Friedrich Zimpel kapott megbízást a Pest-Vác vasútvonal terveinek elkészítésére. A mérnök két éven belül kidolgozta a terveket, azonban pénzügyi nézeteltérések miatt elhagyta az országot, ami jelentősen lelassította a tervezési és engedélyezési folyamatot. A Helytartótanács végül 1844 januárjában hagyta jóvá az építkezést - írta a Rubicon.

Az építéshez szükséges pénzügyi hátteret az Ullmann Móric által alapított Pesti Magyar Kereskedelmi Bank biztosította. A kivitelezés irányítását a szintén porosz August Wilhelm Beyse főmérnök és építési igazgató vette át. Vezetésével 1844. október 5-én hivatalosan is megkezdődött a vasútvonal építése.

Az első magyar vasúti pálya korszerű, importált acélsínekből készült, amelyeket walesi és poroszországi kohók gyártottak. A talpfák hazai tölgyerdőkből származtak, míg a sínek rögzítéséhez szükséges csavarokat a resicabányai kohók készítették. A vasúti töltés építéséhez a Duna medréből kitermelt hordalékanyagot használták fel.

Az első vasútvonal után jött a többi is

A Pest-Vác vonalat hamarosan követte a Pest-Szolnok, amelyet 1847-ben adtak át. Később a dualizmus korában folytatott építkezések nyomán a sínek a századfordulóra behálózták a teljes történelmi Magyarországot. Az ország vasúthálózatának hossza már 1878 végére átlépte a 7000 kilométert - írta a Tudás.hu.

A vasút nemcsak technikai újdonságot jelentett, hanem új korszakot nyitott a személy- és áruszállításban is. Az addig napokig tartó utazások jelentősen lerövidültek, a kereskedelem felgyorsult, és a települések közötti kapcsolatok is szorosabbá váltak.

 

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