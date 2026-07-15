180 éve adták át az első magyarországi vasútvonalat: 59 perc alatt gurult le a gőzös a fővárosból Vácra

1846. július 15-én, 180 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon adták át az első magyarországi közforgalmú gőzüzemű vasútvonalat Pest és Vác között. A 33 km hosszú utat először a Pest és Buda nevű mozdonyok 59 perc alatt tették meg, ezzel pedig egy hatalmas mérföldkövet teremtettek az ország iparosodásában, valamint közlekedéstörténetében.

180 éve adták át az első magyarországi vasútvonalat, amit azóta számos újabb követett

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180 éve adták át az első magyarországi vasútvonalat

A vonalat a Magyar Középponti Vasúttársaság építette azzal a céllal, hogy gyorsabb és megbízhatóbb összeköttetést teremtsen Pest és az ország északi területei között.

A 33 kilométer hosszú pályán a kor legkorszerűbb gőzmozdonyai közlekedtek. Elsőként a Pest és Buda névre keresztelt gőzösök vontatták szerelvényeket, ezeket Belgiumból importálták, ahol a Cockerill gyárban készítették őket. Később érkezett még 2 mozdony, amelyek a Hungária és Pannónia nevet kapták.

Az ünnepélyes átadáson a kor legfontosabb közéleti személyiségei, köztük József nádor és Széchenyi István is részt vettek. Az osztrák főherceg még családjával együtt az első vonaton is utazott.

Nem ez volt az első kísérlet a vasúti közlekedés honosítására

A magyarországi vasút története egészen a 16. századig vezethető vissza. Ekkor a történelmi Magyarország területén dolgozó német bányászok alkalmazták először a fából készült nyompályákat, amelyek a későbbi vasúti pályák előfutárainak tekinthetők. Az első modern vasúti próbálkozásokra 1827 és 1828 között került sor a pest-kőbányai lebegővasút megépítésével, de a lóvasúti rendszer a hagyományos közúti fuvarozással szemben nem bizonyult gazdaságosan működtethetőnek.

Jelentős fordulatot hozott az 1836-ban elfogadott törvény, amely megteremtette a vasútépítések jogi alapját Magyarországon. Ezt követően élénk vita bontakozott ki az országgyűlésben arról, hogy a Bécs felé vezető fő vasútvonal a Duna jobb vagy bal partján haladjon-e. Végül a pesti nyomvonal mellett született döntés.

2 éven át épült a vonal

Ullmann Móric kezdeményezésére a porosz származású, amerikai vasútépítési tapasztalatokkal is rendelkező Karl Friedrich Zimpel kapott megbízást a Pest-Vác vasútvonal terveinek elkészítésére. A mérnök két éven belül kidolgozta a terveket, azonban pénzügyi nézeteltérések miatt elhagyta az országot, ami jelentősen lelassította a tervezési és engedélyezési folyamatot. A Helytartótanács végül 1844 januárjában hagyta jóvá az építkezést - írta a Rubicon.