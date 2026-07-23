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velencei - tó

Elnyelt az iszap egy férfit a Velencei-tó közepén

57 perce
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Rémisztő pillanatokat élt át egy férfi a Velencei-tó közepén, miután nem tudott önerőből visszajutni a partra. A Velencei-tó alacsony vízállása miatt ugyan a víz több helyen sekélynek tűnik, a tómederben azonban veszélyes, süppedős részek is találhatók, amelyek könnyen bajba sodorhatják a figyelmetlen fürdőzőket.
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velencei - tóalacsony vízállásrendőriszap

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a vízirendőröket csütörtök délután riasztották, miután egy férfi segítséget kért a tó Pap-kert alja nevű vízterületéről.

Velencei-tó: pánikba esett egy férfi, amikor elnyelte az iszap a tó közepén
Velencei-tó: pánikba esett egy férfi, amikor elnyelte az iszap a tó közepén Forrás: police.hu

A vastag iszap fogságába került a tó közepén

A budapesti férfi elmondta a rendőröknek, hogy a velencefürdői szabadstrand felől gyalogosan szeretett volna átjutni a Velencei-tó északi partjára. Útközben azonban a parttól mintegy másfél kilométerre a víz hirtelen mélyülni kezdett.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy többször is belesüppedt a vastag iszapba, amelyből csak nagy nehézségek árán tudott kiszabadulni. A történtek miatt pánikba esett, végül az Északi-stranddal szembeni nádasnál várta a segítséget.

A vízirendőrök rövid időn belül megtalálták a férfit, majd szolgálati kisgéphajójukba segítették. Sérülés nélkül szállították vissza az Északi-strandra.

A rendőrség figyelmeztet: veszélyes lehet a sekélynek tűnő tó

Az intézkedés után a rendőrök felhívták a férfi figyelmét arra, hogy az alacsony vízállás ellenére sem biztonságos gyalogosan átkelni a tavon. A vízirendőrök ezt követően ismét veszélyes tárgyakat – többek között törött üvegeket és éles fémdarabokat – emeltek ki a tómederből.

A hatóság szerint a Velencei-tó jelenlegi állapotában több veszélyforrást is rejt. A tómederben helyenként vastag, süppedős iszap található, amely csapdába ejtheti a vízben közlekedőket, emellett pedig mélyebb szakaszok és sérülést okozó tárgyak is előfordulhatnak.

A rendőrség ezért arra kéri a fürdőzőket és a vízi sportokat kedvelőket, hogy ne próbáljanak meg gyalogosan átkelni a tavon, még akkor sem, ha a víz sekélynek látszik. Baj esetén pedig mindenki haladéktalanul kérjen segítséget.

A hatóságok hangsúlyozzák: a körültekintő döntések életeket menthetnek.

 

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