Elpusztult a Velencei-tó halállományának 80 százaléka – a vízszint 20 centire csökkenhet

Történelmi mélypontokat ér el nap mint nap a Velencei-tó vízszintje: Mint arról pár nappal korábban beszámoltunk, két hét alatt 9–11 centiméterrel lett alacsonyabb a vízállás. Ráadásul a prognózisok sem túl kecsegtetők: az előrejelzések szerint a tó vízszintje folyamatosan tovább csökken augusztusban is. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vízügyi adatai szerint augusztusra már csak 20 centiméter lesz a vízszint a Velencei-tavon. Ez a vízállás azt jelenti majd, hogy gyakorlatilag darabokra szakad majd a tó a nyár utolsó hónapjában.

Gyakorlatilag sok helyen eltűnt a víz a Velencei-tóból: kegyetlen aszály pusztít

Fotó: Mediaworks

Kipusztult a Velencei-tó halállománya

Tulajdonképpen már most az élővilágot érintő katasztrófáról beszélhetünk. A Balaton és a Duna sem áll jól, előbbiben hektáronként 50, utóbbiban 30-40 kilogramm hal van, a Velencei-tó halállománya azonban az elmúlt két év során szinte teljesen eltűnt. Az állomány 80 százaléka elpusztult: már csak ezüstkárász él a tóban, ami ráadásul egy invazív, értéktelen hal, míg a ponty, a harcsa és a süllő nem élte túl a vízszint drasztikus csökkenését - olvasható a Privátbankár oldalán.