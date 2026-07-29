Kritikus lesz a következő egy hét a Velencei-tónál a hőség miatt

Kritikusnak nevezte a Velencei-tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője az MTI-nek szerdán. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget.

Kritikusnak ígérkezik a Velencei-tónál a következő egy hét / Fotó: Mediaworks

Kritikusnak ígérkezik a Velencei-tónál a következő egy hét

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei-tónál és vízgyűjtő területén.

Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 centiméter a vízállás.

A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei-tavon, akkor az agárdi vízmérce 52 centiméteren állt. A korábbi negatív rekordot, 53 centimétert 2022 szeptemberében rögzítették - tette hozzá.