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Velencei-tó

Sokan vártak már erre – jó hír érkezett a Velencei-tóról

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Feloldották az ideiglenes fürdőzési tilalmat Gárdony két természetes fürdőhelyén, miután az újabb laborvizsgálatok megfelelő eredményt mutattak. A Velencei-tó más partszakaszain ugyanakkor továbbra is érvényben vannak korlátozások.
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Velencei-tógárdonyfürdésstrand

Ismét lehet fürdőzni a gárdonyi Park strandon és a Tini szabadstrandon, miután feloldották a korábban vízminőségi problémák miatt elrendelt ideiglenes tilalmat – közölte Gárdony önkormányzata. A Velencei-tó két fürdőhelyének üzemeltetését július 30-tól engedélyezték újra.

A Velencei-tó két gárdonyi strandján azt követően rendelték el a fürdőzési tilalmat, hogy a korábbi laborvizsgálatok során az Enterococcus baktériumok csíraszáma meghaladta az előírt határértéket.
A Velencei-tó két gárdonyi strandján azt követően rendelték el a fürdőzési tilalmat, hogy a korábbi laborvizsgálatok során az Enterococcus baktériumok csíraszáma meghaladta az előírt határértéket
Fotó: Fehér Gábor

Megfelelőek lettek a Velencei-tó újabb vízmintái

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a július 24-én és 27-én vett vízminták vizsgálati eredményei egyaránt megfelelőek voltak. A két egymást követő kedvező eredmény alapján a Fejér Vármegyei Kormányhivatal feloldotta az ideiglenes fürdőzési tilalmat.

A tó alacsony vízállása miatt ugyanakkor továbbra is fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől.

A Napsugár strandon, a Sirály strandon és a Panoráma partszakaszon továbbra sem engedélyezett a fürdés. Velence három kijelölt természetes fürdőhelyén korábban szintén ideiglenes tilalmat rendeltek el a vízminőség romlása miatt, ezek újranyitásáról egyelőre nincs információ.

További információk a FEOL oldalán érhetők el.

 

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