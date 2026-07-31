Sokan vártak már erre – jó hír érkezett a Velencei-tóról

Ismét lehet fürdőzni a gárdonyi Park strandon és a Tini szabadstrandon, miután feloldották a korábban vízminőségi problémák miatt elrendelt ideiglenes tilalmat – közölte Gárdony önkormányzata. A Velencei-tó két fürdőhelyének üzemeltetését július 30-tól engedélyezték újra.

A Velencei-tó két gárdonyi strandján azt követően rendelték el a fürdőzési tilalmat, hogy a korábbi laborvizsgálatok során az Enterococcus baktériumok csíraszáma meghaladta az előírt határértéket

Fotó: Fehér Gábor

Megfelelőek lettek a Velencei-tó újabb vízmintái

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a július 24-én és 27-én vett vízminták vizsgálati eredményei egyaránt megfelelőek voltak. A két egymást követő kedvező eredmény alapján a Fejér Vármegyei Kormányhivatal feloldotta az ideiglenes fürdőzési tilalmat.

A tó alacsony vízállása miatt ugyanakkor továbbra is fokozott óvatosságot kérnek a fürdőzőktől.

A Napsugár strandon, a Sirály strandon és a Panoráma partszakaszon továbbra sem engedélyezett a fürdés. Velence három kijelölt természetes fürdőhelyén korábban szintén ideiglenes tilalmat rendeltek el a vízminőség romlása miatt, ezek újranyitásáról egyelőre nincs információ.