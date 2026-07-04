”Ilyen se volt még, hogy a tómeder kellős közepén leteríthetjük a pokrócunkat és piknikezhetünk„ – Tényleg kiszárad a Velencei-tó?

Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat? Az egykor szebb napokat látott térségben alaposan megcsappant a nyaralók száma, az emberek a legnagyobb melegben is szinte lézengenek a parton. A mederben valóban kevesebb a víz az ideálisnál, de a helyiek szerint az ország harmadik legnagyobb természetes taváról megjelent hírek csak részben igazak.

Kiszáradhat a Velencei-tó? Fotó: Mediaworks

Az Origo munkatársai a Velencei-tó strandjain tettek látogatást, így megállapíthatták, hogy a különböző szakaszokon igencsak eltér a vízmélység. Velencén a helyzet valóban siralmas. A partvonalat övező kövektől mintegy 45-50 métert kellett gyalogolnunk, hogy legalább a lábfejünk vízbe érjen. Ott, ahol máskor legalább mellig érnének a hűsítő habok.

Szívszorító ezt látni

– mondta kérdésünkre egy távolabbról érkező nyaraló, aki a hírekből értesült róla, hogy a helyzet nem tökéletes, de arra nem számított, hogy ekkora a baj.

- Szerettünk volna a feleségemmel fürdeni, de ilyen körülmények között nem lehet – tette hozzá.

A büfék nagy része idén ki se nyílt. Nem lenne értelme az árukészletet beszerezni, mert nincs elég lehetséges vendég. Akad olyan étterem, melynek az előtéri padjait sem újították fel, inkább hagyták, hogy azokat elrágja az időjárás vasfoga.

Nincsenek vásárlók az üzletházban Fotó: Mediaworks

A korzón működő üzletház kong az ürességtől. Tavaly ilyenkor ugyanitt nyüzsögtek a boltok, most alig üzemel valamelyikük.

Egy vidám pár inkább humorosan fogta fel a szituációt.

Egyesek élvezik, hogy a mederben piknikezhetnek Fotó: Mediaworks Fotó: Mediaworks

Ilyen se volt még, hogy a tómeder kellős közepén leteríthetjük a pokrócunkat és piknikezhetünk

– mondta a férfi, majd nagyot harapott a szendvicséből.

- Alattunk a homok csont száraz. Persze benedvesítettünk magunkat egy kicsit a vízben, igaz, nem volt túl nagy élmény – magyarázta.

Egy idősebb úr szinte kétségbe esett, amikor a partról meglátta, milyen kevés a víz a tóban.

- Itt nem lehet nyaralni, pedig a szállásunkat előre kifizettük!

Gárdonyban sincs kifejezetten tumultus. A még reménykedő vendéglátósok egy része is csak délután nyit ki. Reménykednek benne, hogy legalább a bérleti díjt ki tudják termelni.

Teljesen más körülmények fogadtak minket Agárdon. A fürdőzők a lépcsőről azonnal a derékig érő vízbe érkeztek. Ádám, az egyik büfé üzletvezetője kifejtette, hogy a tó ezen része sosem fog teljesen kiszáradni.