Történelmi mélyponton a Velencei-tó vízszintje – válságértekezletet tartottak

A Velencei-tó rendkívül alacsony vízállása miatt ad hoc regionális egyeztetést hívott össze a Fejér Vármegyei Kormányhivatal. A tanácskozáson a vízügy, a népegészségügy, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a HungaroMet, az önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői vettek részt.

Tovább apad a Velencei-tó: július 26-án délelőtt már csak 32 centiméteres vízállást mértek Agárdnál, két hét alatt 9–11 centimétert csökkent a szint

Válságértekezletet tartottak a Velencei-tó kritikus állapota miatt

A tó vízállása az ülés napján 41 centiméter volt, péntekre pedig 36 centiméterre csökkent. A vízmennyiségből mintegy 22 millió köbméter, vagyis több mint a fele hiányzik. Jelentős időjárási változás nélkül a nyár végéig további apadás várható.

Az alacsony vízszint miatt víz alatti akadályok kerülnek a felszín közelébe, egyes tórészek pedig elszakadhatnak egymástól. A vízügy kotrással, kisebb mélyítésekkel és a vízterek összekötésével védené az élőhelyeket. Négy levegőztető működik a halállomány védelmében.

A helyzet a vízirendészetet és a turizmust is nehezíti. Pénteken több strandot bezártak a nem megfelelő vízminőség miatt, ezért soron kívüli mintavételeket rendeltek el – írta meg a FEOL.

A Velencei-tó vízálássa

Az agárdi vízmérce adatai szerint a Velencei-tó vízszintje július 12. és 26. között 41–43 centiméterről 32 centiméterre csökkent, vagyis két hét alatt mintegy 9–11 centimétert apadt. Július 25-én a vízállás szinte egész nap 34 centiméter volt, csak délben emelkedett átmenetileg 35 centiméterre. Július 26-án hajnalig még 34 centiméter körül alakult a vízszint, reggel hétkor 35 centimétert mértek, majd gyors csökkenés kezdődött: nyolc órakor 34, kilenckor 33, tíz órakor pedig már csak 32 centimétert mutatott a mérce – derül ki az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjáról.

Ezzel újabb negatív rekord dőlt meg a Velencei-tónál. A korábbi mélypontot júniusban rögzítették, amikor szélcsendben 52 centiméteres vízállást mértek. Azelőtt a 2022 szeptemberében észlelt 53 centiméter számított a tó történetének legalacsonyabb hivatalos értékének.