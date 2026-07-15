Már egy méter víz hiányzik a Velencei-tóból - a Balaton helyzete is aggasztó

Kedd reggelre 40 centiméterre apadt a Velencei-tó vízszintje. Sajnos az aszályos idő és 30 fok feletti hőmérsékletek fényében a helyzet tovább romolhat a magyarországi tavakban és folyókban, sőt a Balatonon már programokat is módosítani kellett az apadás miatt.

Újabb negatív rekordot döntött a Velencei-tó. Fotó: Polyák Attila

Újabb negatív rekordot döntött a Velencei-tó

Magyarországon több kisebb patak és tó is teljesen kiszáradt az aszályos idő miatt. A Balaton vízszintje kedd reggel Siófoknál 64 centiméter volt, ami miatt módosítani kellett a július végén megrendezésre kerülő Kékszalag vitorlásverseny útvonalát.

A legkritikusabb állapotban a Velencei-tó van, amelyből nagyjából 1 méternyi víz hiányzik. A vízállás már június 24-én megdöntötte a korábbi, 2022 szeptemberében mért 53 centiméteres negatív rekordot. Ekkor Agárdnál mértek 52 centiméteres vízszintet, ami azóta gyors ütemben csökkent, kedd reggelre 40 centiméterre apadt a vízszint.

Javulás a következő napokban sem várható. Az Időkép előrejelzése szerint legfeljebb helyenként hullhat jelentősebb csapadék a záporokból, zivatarokból, ám ez közel sem lesz elegendő a hatalmas vízveszteség pótlására.