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véradás

Veszélybe kerülhet a hazai betegellátás: visszaesett a véradók száma

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A betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, de jelenleg ettől elmarad az adományozók száma. Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és a Magyar Vöröskereszt véradásra kér mindenkit ugyanis a haza vérellátás veszélybe kerülhet.
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véradásmagyar vöröskeresztországos vérellátó szolgálat

Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet.

Napi 1600-1800 véradóra van szükség
Napi 1600-1800 véradóra van szükség. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Napi 1600-1800 véradóra van szükség

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért - mint írták - minden véradásnak kiemelt jelentősége van.

Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat.

Közölték:

a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.

Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovsz.hu/idopontfoglalas és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el.

 

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