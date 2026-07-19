Fakidőlés akadályozza a vonatközlekedést – a vihar komoly fennakadást okoz

Fakidőlés miatt jelentős fennakadás alakult ki a veresegyházi vonalon. A MÁV tájékoztatása szerint emiatt hosszabb eljutási időre kell számítani.
Az S71-es vonatok jelenleg csak Vácrátót és Vác között közlekednek. Veresegyház és Vácrátót között pótlóbuszok szállítják az utasokat, ezért Veresegyházon másik pótlóbuszra kell átszállni.
A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és számoljanak hosszabb utazási idővel.
A vihar átvonulásáról itt is írtunk.
Menetrendi változás hétfőtől
Július 20-tól augusztus 31-ig pályafelújítás miatt szünetel a vonatforgalom Vámosgyörk és Gyöngyös között. Az érintett szakaszon valamennyi vonat helyett MÁVBusz közlekedik. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a munkálatok befejezése után megszűnnek a sebességkorlátozások, így gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés a vonalon. A részletes menetrendi információk és a pótlóbuszok megállóhelyei a MÁV hivatalos felületein érhetők el.