Fakidőlés akadályozza a vonatközlekedést – a vihar komoly fennakadást okoz

Fakidőlés miatt jelentős fennakadás alakult ki a veresegyházi vonalon. A MÁV tájékoztatása szerint emiatt hosszabb eljutási időre kell számítani.

A veresegyházi vonal közlekedését fakidőlés akadályozza (képünk illusztráció)

Fotó: JENS BUTTNER / dpa-Zentralbild

Az S71-es vonatok jelenleg csak Vácrátót és Vác között közlekednek. Veresegyház és Vácrátót között pótlóbuszok szállítják az utasokat, ezért Veresegyházon másik pótlóbuszra kell átszállni.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és számoljanak hosszabb utazási idővel.

A vihar átvonulásáról itt is írtunk.