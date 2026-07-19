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Fakidőlés akadályozza a vonatközlekedést – a vihar komoly fennakadást okoz

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Jelentős fennakadást okozott egy fa kidőlése vasárnap a veresegyházi vasútvonalon. Az S71-es vonatok csak Vácrátót és Vác között közlekednek, Veresegyház és Vácrátót között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
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faVeresegyházaveresegyházi vonalvasút

Fakidőlés miatt jelentős fennakadás alakult ki a veresegyházi vonalon. A MÁV tájékoztatása szerint emiatt hosszabb eljutási időre kell számítani.

A veresegyházi vonal közlekedését fakidőlés akadályozza (képünk illusztráció) Fotó: JENS BUTTNER / dpa-Zentralbild 12 June 2020, Mecklenburg-Western Pomerania, Karow: A fallen tree blocks the tracks of the southern runway. The Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) has been running on the southern railway line from Parchim to Plau am See for several weeks. The operators of the new southern railway line RB19 hope for increasing passenger numbers during the peak season. The Südbahn train service between Malchow and Parchim was cancelled by the state in 2014 because there was too little demand. There had been protests against this for years. Photo: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB (Photo by JENS BUTTNER / dpa-Zentralbild / dpa Picture-Alliance via AFP)
A veresegyházi vonal közlekedését fakidőlés akadályozza (képünk illusztráció)
Fotó: JENS BUTTNER / dpa-Zentralbild

Az S71-es vonatok jelenleg csak Vácrátót és Vác között közlekednek. Veresegyház és Vácrátót között pótlóbuszok szállítják az utasokat, ezért Veresegyházon másik pótlóbuszra kell átszállni.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről és számoljanak hosszabb utazási idővel. 

A vihar átvonulásáról itt is írtunk.

Menetrendi változás hétfőtől

Július 20-tól augusztus 31-ig pályafelújítás miatt szünetel a vonatforgalom Vámosgyörk és Gyöngyös között. Az érintett szakaszon valamennyi vonat helyett MÁVBusz közlekedik. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a munkálatok befejezése után megszűnnek a sebességkorlátozások, így gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés a vonalon. A részletes menetrendi információk és a pótlóbuszok megállóhelyei a MÁV hivatalos felületein érhetők el.

 

 

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