Vezetés közbeni mobilozás? Mutatjuk, mekkora büntetés jár érte

A vezetés közbeni mobilozás továbbra is az egyik leggyakoribb figyelemelvonó tevékenység az utakon, pedig a KRESZ egyértelműen tiltja ezt. A szabály megszegése több tízezer forintos bírsággal és három büntetőponttal járhat – számolt be róla a BEOL.
A rendőrség tapasztalatai szerint még mindig sok olyan sofőr akad, aki menet közben telefonál, üzenetet ír, közösségi oldalakat böngész vagy más módon használja a mobiltelefonját. A tilalom akkor is érvényes, ha a jármű forgalmi okból – például piros jelzésnél – áll.
Mit mond a KRESZ a vezetés közbeni mobilozásról?
A KRESZ előírja, hogy a közlekedésben részt vevőknek úgy kell közlekedniük, hogy ne veszélyeztessék mások biztonságát. Ennek részeként a járművezető menet közben nem használhat kézben tartott mobiltelefont.
A szabály nemcsak a telefonhívásokra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre is, amelyhez a készüléket kézben kell tartani. Ide tartozik például:
- SMS vagy Messenger-üzenet írása;
- közösségi oldalak böngészése;
- bejegyzések kedvelése;
- egyéb alkalmazások használata.
Milyen bírság jár érte?
A vezetés közbeni mobiltelefon-használat szabályainak megszegése esetén:
- 26 ezer forint helyszíni bírság szabható ki;
- szabálysértési eljárásban 52 ezer forintos pénzbírság is kiszabható;
- emellett 3 büntetőpont jár a szabályszegésért.
A rendőrség szerint a kézben tartott mobiltelefon használata elvonja a vezető figyelmét az útról, lassítja a reakcióidőt, csökkenti a jármű feletti irányítást, és növeli annak kockázatát, hogy a sofőr későn észlel egy gyalogost, kerékpárost vagy más veszélyhelyzetet.