Vezetés közbeni mobilozás? Mutatjuk, mekkora büntetés jár érte

A vezetés közbeni mobilozás továbbra is az egyik leggyakoribb figyelemelvonó tevékenység az utakon, pedig a KRESZ egyértelműen tiltja ezt. A szabály megszegése több tízezer forintos bírsággal és három büntetőponttal járhat – számolt be róla a BEOL.

A vezetés közbeni mobilozás miatt több tízezer forintos bírság szabható ki

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A rendőrség tapasztalatai szerint még mindig sok olyan sofőr akad, aki menet közben telefonál, üzenetet ír, közösségi oldalakat böngész vagy más módon használja a mobiltelefonját. A tilalom akkor is érvényes, ha a jármű forgalmi okból – például piros jelzésnél – áll.

Mit mond a KRESZ a vezetés közbeni mobilozásról?

A KRESZ előírja, hogy a közlekedésben részt vevőknek úgy kell közlekedniük, hogy ne veszélyeztessék mások biztonságát. Ennek részeként a járművezető menet közben nem használhat kézben tartott mobiltelefont.

A szabály nemcsak a telefonhívásokra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre is, amelyhez a készüléket kézben kell tartani. Ide tartozik például:

SMS vagy Messenger-üzenet írása;

közösségi oldalak böngészése;

bejegyzések kedvelése;

egyéb alkalmazások használata.

Milyen bírság jár érte?

A vezetés közbeni mobiltelefon-használat szabályainak megszegése esetén: