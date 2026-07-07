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Vezetés közbeni mobilozás? Mutatjuk, mekkora büntetés jár érte

1 órája
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Sokan még mindig úgy gondolják, hogy egy gyors üzenet vagy néhány másodperces telefonhasználat nem jelent kockázatot a volánnál ülve. A vezetés közbeni mobilozás azonban nemcsak balesetveszélyes, hanem jelentős pénzbírságot és büntetőpontokat is von maga után.
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A vezetés közbeni mobilozás továbbra is az egyik leggyakoribb figyelemelvonó tevékenység az utakon, pedig a KRESZ egyértelműen tiltja ezt. A szabály megszegése több tízezer forintos bírsággal és három büntetőponttal járhat – számolt be róla a BEOL.

A vezetés közbeni mobilozás miatt több tízezer forintos bírság szabható ki Fotó: Pexels
A vezetés közbeni mobilozás miatt több tízezer forintos bírság szabható ki
Fotó: Pexels

A rendőrség tapasztalatai szerint még mindig sok olyan sofőr akad, aki menet közben telefonál, üzenetet ír, közösségi oldalakat böngész vagy más módon használja a mobiltelefonját. A tilalom akkor is érvényes, ha a jármű forgalmi okból – például piros jelzésnél – áll.

Mit mond a KRESZ a vezetés közbeni mobilozásról?

A KRESZ előírja, hogy a közlekedésben részt vevőknek úgy kell közlekedniük, hogy ne veszélyeztessék mások biztonságát. Ennek részeként a járművezető menet közben nem használhat kézben tartott mobiltelefont.

A szabály nemcsak a telefonhívásokra vonatkozik, hanem minden olyan tevékenységre is, amelyhez a készüléket kézben kell tartani. Ide tartozik például:

  • SMS vagy Messenger-üzenet írása;
  • közösségi oldalak böngészése;
  • bejegyzések kedvelése;
  • egyéb alkalmazások használata.

A rendőrség szerint a kézben tartott mobiltelefon használata elvonja a vezető figyelmét az útról, lassítja a reakcióidőt, csökkenti a jármű feletti irányítást, és növeli annak kockázatát, hogy a sofőr későn észlel egy gyalogost, kerékpárost vagy más veszélyhelyzetet.

Milyen bírság jár érte?

A vezetés közbeni mobiltelefon-használat szabályainak megszegése esetén:

  • 26 ezer forint helyszíni bírság szabható ki;
  • szabálysértési eljárásban 52 ezer forintos pénzbírság is kiszabható;
  • emellett 3 büntetőpont jár a szabályszegésért.

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