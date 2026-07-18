Brutális vihar söpört végig Budapest térségén – videók

Óriási vihar vonult át péntek éjszaka Budapesten és a főváros környékén, ahol rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le. A heves esőzés több településen villámárvizeket okozott, az utcák percek alatt víz alá kerültek, és egyes helyeken az áramszolgáltatás is akadozott – írja az Időkép.

Vihar csapott le Budapest környékére: utcákat öntött el a víz, áramkimaradások is voltak (A kép illusztráció.)

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A gyorsan kialakuló záporok helyenként olyan intenzívek voltak, hogy szinte átláthatatlan vízfüggöny borította be a környéket. Pomázon és Pilisvörösváron az utcák hömpölygő vízfolyásokká változtak, míg Budapest IV. kerületében a csatornák nem tudták elvezetni a lezúduló csapadékot, ezért parkolók és útszakaszok is víz alá kerültek.

A hétvége további részében sem számíthatunk nyugodt időjárásra. Bár többfelé kisüt a nap, a nagy meleg mellett ismét kialakulhatnak heves zivatarok. A hőmérséklet helyenként elérheti a 36 fokot, miközben főként a déli és nyugati országrészben újabb vihar alakulhat ki.