Egy perc alatt sötét lett: így csapott le a vihar az országra - videók

Véget ért a napok óta tartó hőség, de a lehűlés nem érkezett csendben: július 6-án az ország több részén is heves zivatarok, felhőszakadások és intenzív esőzések okoztak jelentős fennakadásokat. Több településen rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék zúdult le, az utak megteltek vízzel, a közlekedőknek pedig fokozott óvatosságra volt szükségük.

A HungaroMet már a nap folyamán figyelmeztetett arra, hogy a rendkívüli hőség után labilisabbá válik a légkör, amely kedvez a zivatarok kialakulásának. Az előrejelzések szerint több helyen villámlás, viharos széllökések, jégeső és felhőszakadás is előfordulhatott.

A zivatarcellák elsősorban a Dunántúl, a középső országrész és az északkeleti területek fölött okoztak kiadós csapadékot, de az ország számos pontjáról érkeztek beszámolók intenzív esőzésről. Egyes helyeken percek alatt annyi eső esett, hogy a csatornarendszer nem tudta elvezetni a vizet, így több utcát is elöntött a csapadék.

A meteorológusok szerint a lehűlés ugyan átmenetileg enyhíti az elmúlt napok extrém hőségét, a következő időszakban azonban továbbra is számítani kell záporokra és zivatarokra, amelyek helyenként ismét intenzív csapadékot hozhatnak.

A szakemberek azt kérik, hogy mindenki kövesse a hivatalos meteorológiai figyelmeztetéseket, mert a zivatarok gyorsan kialakulhatnak, és rövid idő alatt is veszélyes időjárási helyzetet idézhetnek elő.