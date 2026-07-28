Lecsapott a vihar a magyar településre, forgószél döntött ki fákat Fülesden - videó

Habár korábban az ország több pontjára is riasztás adtak ki zivatarok kialakulása miatt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fülesden élőket feltehetően így is váratlanul érte a tegnapi napon az, milyen erővel csapott le a vihar - ami hazánk északkeleti csücskét szelte át -, a településre.

Hatalmas károkat okozott a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. / Fotó: Facebook / Dobos István / Fehérgyarmati hirdető

Hatalmas károkat okozott a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Az Időkép egyik olvasója juttatott el a lapnak egy videót, amelyet a fedélzeti kamerája rögzített, és amin látszik, hogy egy szűk sávban jókora károk keletkeztek, mi több, feltehetőleg egy rövid ideig tartó forgószél is kialakulhatott, ami dominóként döntötte le a fákat az egyik utcában.

A szomszéd településről tartottam hazafelé, amikor hirtelen gyülekezni kezdtek a viharfelhők nagy morajlás kíséretével. Őszintén szólva, soha nem láttam még ennyire ijesztő természeti jelenséget. Ahogy kiértem a kanyarból, már láttam, ahogy a szél sorra dönti ki a fákat, miközben a lakóházak tetejéről leszakadt anyagok, tető darabok repkedtek a levegőben. Az előttem haladó gépjármű éppen csak át tudott jutni a már dőlő fák alatt

- idézte fel a történteket a szemtanú, Széles Bettina.

Az Időkép szerint egyébként az idei szezon meglehetősen csendes: az észlelőik eddig, a tegnapival együtt mindössze két tornádót és négy tubát kaptak lencsevégre.