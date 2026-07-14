Újabb viharok közelegnek: az ország nagy részére riasztást adtak ki

Viharosan alakult az elmúlt napok időjárása: bár a meleg visszatért, az újabb kánikulát zivatarok szakíthatták meg többfelé. Az előrejelzések szerint hamarosan újabb esőzések várhatók, erős széllökések és jégeső kíséretében.

Újabb viharok csaphatnak le az országra / Fotó: Csudai Sándor / Origo (Képünk illusztráció)

Újabb viharok csaphatnak le az országra

Nemrég érkezett a hír, hogy elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt a HungaroMet. Az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Amennyiben a HungaroMet visszavonja az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy másodfokú riasztást ad ki, arról újabb közleményben számolunk be

- jelentette be a Katasztrófavédelem.

A riasztások által érintett területeket, járásokat a frissülő térképen követheted nyomon, IDE KATTINTVA!

Mit ígér az időjárás-előrejelzés?

A Köpönyeg az előrejelzésében azt jósolta, kedden ugyan a napsütésé lesz a főszerep, de a délutáni óráktól elsősorban a nyugati és északnyugati országrészben erőteljesebb gomolyfelhő-képződés kezdődhet. Ezeken a tájakon helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. Szerdán felhősebb idő várható. A Dunántúlon, valamint az északi tájakon a délutáni órákban több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az ország keleti felén hosszabb napos időszakokra lehet számítani, kevesebb csapadékkal. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Csütörtökön folytatódik a meleg nyári idő, de a gomolyfelhők mellett elsősorban az északi, északkeleti és középső országrészben továbbra is záporokra, zivatarokra számíthatunk a délutáni és esti órákban. Az északias szél többfelé megélénkül, a zivatarokat erős széllökések kísérhetik.