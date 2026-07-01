Elszabadult a pokol Magyarországon: brutális erővel csapott le a vihar, főutakat zárt el a rombolás

Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat.

Tarol a vihar Magyarországon: kidőlt fák, leszakadt vezetékek, komoly károk

Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

Tarol a vihar Magyarországon: kidőlt fák, leszakadt vezetékek, komoly károk

A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat, a 7-es, 84, 85 és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések.

Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. Győr-Moson-Sopron vármegyében, Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt - tájékoztatott a katasztrófavédelem.