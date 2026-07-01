Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elszabadult a pokol Magyarországon: brutális erővel csapott le a vihar, főutakat zárt el a rombolás

vihar

Elszabadult a pokol Magyarországon: brutális erővel csapott le a vihar, főutakat zárt el a rombolás

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megérkezett a vihar Nyugat-Magyarországra és Szabolcsba is: az erős szél és a zivatar több helyen fákat döntött ki, épületeket rongált meg, valamint fennakadásokat okozott a közlekedésben. A tűzoltókat számos helyszínre riasztották, miközben a vihar továbbra is veszélyes helyzeteket idéz elő az érintett térségekben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
viharidőjárásfőútpusztítás

Délutánra Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Mosonmagyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. 

Tarol a vihar Magyarországon: kidőlt fák, leszakadt vezetékek, komoly károk
Tarol a vihar Magyarországon: kidőlt fák, leszakadt vezetékek, komoly károk
Fotó: Alex Plesovskich / Unsplash

Tarol a vihar Magyarországon: kidőlt fák, leszakadt vezetékek, komoly károk

A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó, úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat, a 7-es, 84, 85 és 86-os főútról egyaránt érkeztek ilyen bejelentések. 

Mosonmagyaróváron villanyvezetéket szakítottak fák, a kórház közelében a közlekedési lámpa szakadt le, Szombathelyen pincékbe, alagsorokba befolyó víz okozott gondot. Győr-Moson-Sopron vármegyében, Sobor településen egy lovastanyán fóliasátrat kezdett meg, illetve egy bádogépületet sodort el a szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, illetve a Nagykanizsa-Zalakomár közötti területen szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt - tájékoztatott a katasztrófavédelem

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!