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vihar

Nem kegyelmez az időjárás – így vonul át a vihar Magyarországon

1 órája
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A nyugati országrészben már megérkezett a hidegfront, több helyen záporok és zivatarok alakultak ki, miközben a hőmérséklet gyorsan visszaesett. A következő órákban a főváros és a Balaton térségében is viharos időjárásra kell készülni.
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viharidőjáráshidegfrontMagyarország

A nyugati országrészbe megérkezett a hidegfront, amelynek hatására Sopron térségében már záporok és viharok alakultak ki. A szél északnyugatira fordult, többfelé megerősödött, miközben a hőmérséklet rövid idő alatt 20 Celsius-fok környékére, helyenként az alá csökkent számolt be róla a HungaroMet.

A hőmérséklet is gyorsan visszaesett, viharokra kell készülni
A hőmérséklet is gyorsan visszaesett, viharokra kell készülni
Fotó: HungaroMet/Facebook

A viharok a főváros és a Balaton térsége felé haladnak

A zivatarok a Dunakanyar–Veszprém–Szentgotthárd vonal mentén sorakoztak fel, és kelet felé haladnak. A következő órákban a főváros térségében, valamint a Balatonnál is záporokra, zivatarokra és erős széllökésekre lehet számítani - írja az Időkép.

Nyugat-Magyarország több pontján eközben már 20 Celsius-fok alá hűlt a levegő, ami jól érzékelteti a hidegfront mögött érkező jelentős lehűlést. A front kelet felé vonulva az ország további területein is záporokat, zivatarokat és számottevő hőmérséklet-csökkenést hozhat.

 

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