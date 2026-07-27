A vihar után sincs megállás, folyamatosan dolgoznak a tűzoltók Budapesten és környékén

Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére. Több mint ötven bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról - írták.

Jég, orkán és felhőszakadás: halálos pusztítást végzett a Balkánon a vihar

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A vihar nyomai mindenütt látszanak, folytatódik a károk elhárítása

Fáról letört ág szakított le villanyvezetéket a II. kerület, Hűvösvölgyi úton, míg Angyalföldön, a Rokolya utcában, Gyömrőn, a Szent István úton, valamint Veresegyházon, a Wesselényi Miklós utcában a gépjárműforgalmat akadályozta, Verőcén, az Árpád úton pedig a gyalogosokat veszélyeztette.

Kidőlt fa zuhant családi házra Erdőkertesen, míg Kispesten, a Karinthy Frigyes utcában és Kőbányán, a Pongrácz úton az úttestről kellett eltávolítani. Érden, az Iparos utcában, Budapesten a XIV. kerületben is letört ágakat távolítottak el motoros fűrésszel a tűzoltók - közölte a katasztrófavédelem.