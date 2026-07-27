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Erdőtüzek Európában: Minden rekordot megdönthet a pusztítás a következő napokban - videók

kidőlt fa

A vihar után sincs megállás, folyamatosan dolgoznak a tűzoltók Budapesten és környékén

1 órája
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Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Budapesten és környékén, letört ágakat, kidőlt fákat távolítanak el - közölte a katasztrófavédelem honlapján hétfőn.
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kidőlt favihartűzoltók

Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére. Több mint ötven bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról - írták.

vihar
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Fotó: Shutterstock

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Fáról letört ág szakított le villanyvezetéket a II. kerület, Hűvösvölgyi úton, míg Angyalföldön, a Rokolya utcában, Gyömrőn, a Szent István úton, valamint Veresegyházon, a Wesselényi Miklós utcában a gépjárműforgalmat akadályozta, Verőcén, az Árpád úton pedig a gyalogosokat veszélyeztette.

Kidőlt fa zuhant családi házra Erdőkertesen, míg Kispesten, a Karinthy Frigyes utcában és Kőbányán, a Pongrácz úton az úttestről kellett eltávolítani. Érden, az Iparos utcában, Budapesten a XIV. kerületben is letört ágakat távolítottak el motoros fűrésszel a tűzoltók - közölte a katasztrófavédelem.

 

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