Viharkárok és rosszullét okoz fennakadást az utakon – erre készüljön, ha autóba száll

Az Útinform reggeli tájékoztatása szerint az 1-es főúton, Komárom belterületén, az Ácsi úti körforgalomnál egy kisbusz sofőrje rosszul lett, így a 89-es km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani.

Vihar okozott károkat.

Fotó: Budapest Közút

Vihar okozott károkat

A 7-es főúton, a vihar miatt a Zalakomár és a Nagykanizsa, a 190-es és a 200-as km közötti szakaszon az útburkolatra levelek, faágak kerültek. Az Útinform arra kérte a közlekedő utazókat, hogy az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek.

Az M1-es autópályán, a 48-as km-nél a határ felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópontot, így ott nem lehet se fel-, se lehajtani. A kijelölt terelőutat sárga táblák jelzik. Fontos, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy csomóponttal hamarabb kell lehajtani, a megyei matrica érvényessége miatt.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek – hívta fel a figyelmeztet az oldal.