Elsötétült az ég Budapest felett, megérkezett a hatalmas vihar – videó

Bődületes erővel érkezett meg a vihar Budapestre 2026. július 7-én, a délutáni órákban. A főváros több pontján hirtelen lezúduló eső, zivatar, villámlás és mennydörgés jelezte, hogy az időjárás gyorsan veszélyessé vált.
Hatalmas vihar csapott le Budapestre
Korábban a HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt Magyarország teljes területére. A figyelmeztetés szerint az érintett térségekben a villámlás jelentette az elsődleges veszélyt, de erős szél és jégeső is előfordulhatott. A Budapestre lecsapó, hirtelen jött zápor több helyen apokaliptikus hangulatot okozott – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.
A HungaroMet egy látványos videót is megosztott a vihar érkezéséről!
Időjárás-előrejelzés: záporok szakítják meg az újabb kánikulát
Többfelé viharos szél is várható. Az időjárás-előrejelzés szerint a napokban ismét elkezd felmelegedni a levegő, miközben záporokra, zivatarokra is fel kell készülni.