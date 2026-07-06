Elsötétült az ég Budapest felett, megérkezett a hatalmas vihar – videó

Bődületes erővel érkezett meg a vihar Budapestre 2026. július 7-én, a délutáni órákban. A főváros több pontján hirtelen lezúduló eső, zivatar, villámlás és mennydörgés jelezte, hogy az időjárás gyorsan veszélyessé vált.

Hirtelen érkezett meg a vihar és az eső a fővárosba, miközben az egész országra figyelmeztetést adtak ki villámlás, erős szél és jégeső miatt (A kép illsuztráció) Fotó: unsplash.com

Hatalmas vihar csapott le Budapestre

Korábban a HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt Magyarország teljes területére. A figyelmeztetés szerint az érintett térségekben a villámlás jelentette az elsődleges veszélyt, de erős szél és jégeső is előfordulhatott. A Budapestre lecsapó, hirtelen jött zápor több helyen apokaliptikus hangulatot okozott – olvasható a Katasztrófavédelem honlapján.

A HungaroMet egy látványos videót is megosztott a vihar érkezéséről!

Időjárás-előrejelzés: záporok szakítják meg az újabb kánikulát

Többfelé viharos szél is várható. Az időjárás-előrejelzés szerint a napokban ismét elkezd felmelegedni a levegő, miközben záporokra, zivatarokra is fel kell készülni.