Villámárvíz mosta el Győrvárt – videón a hihetetlen pillanat

Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is távozott – számolt be a rendkívüli eseményről Kaczor Zsolt Győrvár polgármestere a VAOL-nak.
A polgármester elmondása szerint negyed öt körül hirtelen elsötétedett az ég, feltámadt a nyugati szél, amely jégesőt is magával hozott – a villámárvíz ekkor keletkezett.
Villámárvíz Győrváron
A jég a kertekben, a növényekben, fákban tette kárt, de az autókban, épületekben nem. A közúton pedig hömpölygött a saras víz
– számolt be a politikus.
Kaczor kiemelte továbbá azt is, hogy az esemény hatására a hőmérséklet hirtelen nagyot esett – 39 Celsius fokról 21 fokra csökkent.
Nem ez az első eset
Győrváron két héte is hatalmas vihar tombolt, ami a polgármester kertjét is jelentősen megtépázta: az erős szél az egyik fát is kicsavarta.
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