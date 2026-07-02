Villámárvíz mosta el Győrvárt – videón a hihetetlen pillanat

A polgármester elmondása szerint negyed öt körül hirtelen elsötétedett az ég, feltámadt a nyugati szél, amely jégesőt is magával hozott – a villámárvíz ekkor keletkezett.

Villámárvíz Győrváron.

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Villámárvíz Győrváron

A jég a kertekben, a növényekben, fákban tette kárt, de az autókban, épületekben nem. A közúton pedig hömpölygött a saras víz

– számolt be a politikus.

Kaczor kiemelte továbbá azt is, hogy az esemény hatására a hőmérséklet hirtelen nagyot esett – 39 Celsius fokról 21 fokra csökkent.

Nem ez az első eset

Győrváron két héte is hatalmas vihar tombolt, ami a polgármester kertjét is jelentősen megtépázta: az erős szél az egyik fát is kicsavarta.