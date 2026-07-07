Nagy változást jelentettek be a közlekedésben: nem hajt be a végállomásra két villamos

Építési munkálatok miatt történt a változtatás. A 2-es és a 24-es villamos szerdától a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekedik.
Építési munkálatok miatt a 2-es és a 24-es villamosok szerdától nem hajtanak be a Közvágóhíd végállomásra - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.
A 2-es és a 24-es villamos szerdától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra
Közleményük szerint a villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekednek várhatóan augusztus 9-ig a Soroksári úti MÁV-híd építési munkái miatt.
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