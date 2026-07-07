Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza-kormány brutális hitelfelvételre kényszerül az uniós pénzek hazahozatala miatt

Fontos!

Átmenetileg elsötétült az M1 és elhallgatott a Kossuth Rádió, ez az üzenet fogadja a nézőket

villamos

Nagy változást jelentettek be a közlekedésben: nem hajt be a végállomásra két villamos

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Építési munkálatok miatt történt a változtatás. A 2-es és a 24-es villamos szerdától a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekedik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
villamosközlekedésvégállomás

Építési munkálatok miatt a 2-es és a 24-es villamosok szerdától nem hajtanak be a Közvágóhíd végállomásra - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

Elütött egy gyalogost a villamos a debreceni Kálvin téren
A 2-es és a 24-es villamos szerdától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra (illusztráció) / Fotó: Shutterstock 

A 2-es és a 24-es villamos szerdától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra

Közleményük szerint a villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekednek várhatóan augusztus 9-ig a Soroksári úti MÁV-híd építési munkái miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!