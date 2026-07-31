Azonnali önmérsékletet kér a vízfelhasználásban a Bakonykarszt

A hétvégén akár teljes kapacitáson kell működtetni az észak-balatoni vízvezetékrendszert, az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. ezért azonnali és fokozott önmérsékletet kér a lakosságtól és a nyaralóktól, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni - közölte a cég vezérigazgató-helyettese az MTI megkeresésére pénteken.

A Bakonykarszt azonnali önmérsékletet kér a vízfelhasználásban / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

A Bakonykarszt azonnali önmérsékletet kér a vízfelhasználásban

Radács Attila elmondta, a Bakonykarszt Zrt. felhívást tett közzé a szolgáltatási területén, amelyben a locsolás beszüntetését kérik, valamint azt, hogy mellőzzék a medencék feltöltését, a feltöltötteket pedig ne eresszék le. Ugyancsak kérik az autómosás elhalasztását, és azt is, hogy ne hűtsenek utakat, járdákat locsolással, ne végezzenek nagy mennyiségű ivóvíz felhasználásával járó tevékenységet.

Közölte: a cég szolgáltatási területéhez tartozik ez év elejétől 20 észak-balatoni település is. A tóparti településeken a legkritikusabb a helyzet, hiszen itt sorra épültek és épülnek lakóparkok, miközben az utóbbi 10-15 évben nem történt megfelelő szintű víziközműrendszer-fejlesztés - mutatott rá. Az újabb lakópark-beruházásokhoz idén már nem tudtak kiadni engedélyt a vízvezeték-hálózat bővítéséhez - jegyezte meg.

A vezérigazgató-helyettes szerint sürgős lenne az embereket megtanítani az ivóvíz értékére. Úgy látja ugyanakkor, hogy ameddig a támogatások miatt ezer liter ivóvíz olcsóbb, mint fél liter sör, addig ez nehéz lesz.

A legnagyobb gond, hogy nincs ára a víznek, ami miatt sok a pazarlás

- fogalmazott. A valós és reális vízdíj a becslései szerint a jelenlegi ár 2,0-2,5-szerese lenne.

Eközben a Samsung SDI gödi gyára a rendkívüli időjárási körülmények, valamint az ezekhez kapcsolódó áram- és ivóvízellátási nehézségek miatt csökkentette fogyasztását – közölte a vállalat. A tájékoztatás szerint a gyár 50 százalékkal mérsékelte az ivóvíz-felhasználását, az elektromos áram fogyasztását pedig a kritikus időszakban 10 százalékkal csökkentette.







