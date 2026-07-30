Furcsa élőlények miatt alakult ki vita a Baranya megyei Rózsafán a csapvíz körül. A település polgármestere, Németh Norbert korábban arra kérte a lakosságot, hogy egyelőre ne fogyasszák a vezetékes vizet, miután több háztartásban is szokatlan szennyeződést észleltek.

Víz: fonalférgeket találtak a rózsafai csapvízben, megszólalt a polgármester Forrás: BAMA

A Baranya-Víz Zrt. ugyanakkor azt közölte, hogy a bejelentést követően azonnal intézkedtek, és a vizsgálatok alapján megfelelő minőségű ivóvízellátást biztosítanak.

A szolgáltató tájékoztatása után a polgármester újabb bizonyítékokat juttatott el a sajtóhoz. Németh Norbert olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítása szerint a csapvízben mozgó fonalférgek láthatók.

A polgármester szerint a labor is talált élőlényeket a mintákban

Németh Norbert elmondása szerint vasárnap értesült a problémáról, ezt követően azonnal felvette a kapcsolatot a vízszolgáltatóval. A helyszínre érkező szakemberek több háztartásból is mintát vettek.

A polgármester szerint a laborvizsgálatok során később arról tájékoztatták, hogy fonalférget és házas amőbát is találtak a vízben.

„Azt mondták, hogy a vizesek által bevitt mintában valóban észlelhetőek voltak a férgek és az amőbák” – számolt be a történtekről.

A településvezető szerint ugyanakkor nem tisztázott, hogy pontosan honnan kerülhettek az élőlények a vízhálózatba. Véleménye szerint a probléma forrásának feltárása nélkül nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a tisztítás után nem jelentkezik újra a szennyeződés.

Folyamatban van a rendszer tisztítása

A Baranya-Víz Zrt. tájékoztatása szerint a szükséges tisztítási munkálatokat több településen is elvégezték. Bánfán és Katádfán hétfőn és kedden dolgoztak a rendszeren, Rózsafán pedig szerdán folytatták a munkát.

A polgármester szerint azonban a teljes rendszer helyreállítása időt vehet igénybe, mivel a vezetékekben lévő vizet fokozatosan kell kicserélni.

A településen lajtoskocsit is biztosítottak a lakosság számára, ám Németh Norbert szerint az csak korlátozott ideig állt rendelkezésre, ezért további egyeztetéseket kezdeményezett.