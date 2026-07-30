Fonalférgeket találtak a rózsafai csapvízben, megszólalt a polgármester

Furcsa élőlények miatt alakult ki vita a Baranya megyei Rózsafán a csapvíz körül. A település polgármestere, Németh Norbert korábban arra kérte a lakosságot, hogy egyelőre ne fogyasszák a vezetékes vizet, miután több háztartásban is szokatlan szennyeződést észleltek.
A Baranya-Víz Zrt. ugyanakkor azt közölte, hogy a bejelentést követően azonnal intézkedtek, és a vizsgálatok alapján megfelelő minőségű ivóvízellátást biztosítanak.
A szolgáltató tájékoztatása után a polgármester újabb bizonyítékokat juttatott el a sajtóhoz. Németh Norbert olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítása szerint a csapvízben mozgó fonalférgek láthatók.
A polgármester szerint a labor is talált élőlényeket a mintákban
Németh Norbert elmondása szerint vasárnap értesült a problémáról, ezt követően azonnal felvette a kapcsolatot a vízszolgáltatóval. A helyszínre érkező szakemberek több háztartásból is mintát vettek.
A polgármester szerint a laborvizsgálatok során később arról tájékoztatták, hogy fonalférget és házas amőbát is találtak a vízben.
„Azt mondták, hogy a vizesek által bevitt mintában valóban észlelhetőek voltak a férgek és az amőbák” – számolt be a történtekről.
A településvezető szerint ugyanakkor nem tisztázott, hogy pontosan honnan kerülhettek az élőlények a vízhálózatba. Véleménye szerint a probléma forrásának feltárása nélkül nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy a tisztítás után nem jelentkezik újra a szennyeződés.
Folyamatban van a rendszer tisztítása
A Baranya-Víz Zrt. tájékoztatása szerint a szükséges tisztítási munkálatokat több településen is elvégezték. Bánfán és Katádfán hétfőn és kedden dolgoztak a rendszeren, Rózsafán pedig szerdán folytatták a munkát.
A polgármester szerint azonban a teljes rendszer helyreállítása időt vehet igénybe, mivel a vezetékekben lévő vizet fokozatosan kell kicserélni.
A településen lajtoskocsit is biztosítottak a lakosság számára, ám Németh Norbert szerint az csak korlátozott ideig állt rendelkezésre, ezért további egyeztetéseket kezdeményezett.
Vita alakult ki arról is, fogyasztható-e a víz
A polgármester szerint a legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy a lakosság biztonsággal fogyaszthatja-e a vezetékes vizet.
Elmondása szerint a labor munkatársai arról tájékoztatták, hogy a forralás elpusztítja a vízben található élőlényeket. Németh Norbert azonban ezt nem tartotta megnyugtató válasznak.
A szolgáltató álláspontja szerint a vizsgálatok alapján az ivóvízellátás megfelelő, ugyanakkor a tisztítási és ellenőrzési munkálatok tovább folytatódnak.