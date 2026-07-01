Vízhiány sújtotta falvak: edényekkel, lajtos kocsikkal és 1800 üveg vízzel készültek a lakók

A hőségriadó és a csapadékhiány miatt Komárom-Esztergom vármegyében is jelentősen nőtt a vízfogyasztás. A vízhiány falvakban elsősorban ott okozott gondot, ahol a hálózat nem tudta elég gyorsan követni a megemelkedett igényeket - írja a KEMMA.

Vízhiány sújtotta falvak: lajtos kocsikkal és palackokkal védekeztek a hőségben Forrás: Kemma

Vízhiány sújtotta falvak: lajtos kocsikkal és palackokkal védekeztek a hőségben

Gyermelyen ugyan nem alakult ki olyan súlyos helyzet, mint a közeli Szomoron, de az önkormányzat már a forró napok elején arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel. A település vezetése az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. ajánlásait követve hívta fel a figyelmet a tudatos vízhasználatra.

Kókai Rita polgármester szerint a lakók többsége megértette a helyzet súlyosságát, és betartotta a kéréseket.

„A vízmű javaslatára közzétett felhívás elérte a célját, az emberek fegyelmezetten próbáltak eleget tenni a kérésnek” – mondta.

A település ugyanakkor elővigyázatos volt: a polgármesteri hivatalban három raklap palackozott vizet készítettek elő, amely szükség esetén azonnal kiosztható lett volna. Emellett a védelmi bizottsággal egyeztetve lajtos kocsik bevetésére is felkészültek.

Szomoron már lajtos kocsik vitték az ivóvizet az utcákba

Szomoron komolyabb problémát okozott a hirtelen megnövekedett fogyasztás. A település magasabban fekvő részein, többek között a Szentmihály, a Fényeskert, a Galagonya és a Kökény utcákban, valamint a Kossuth utca felső részén teljesen megszűnt a vízszolgáltatás.

A rendszer visszatöltése lassan haladt, ezért a lakosság ellátására gyors intézkedésekre volt szükség. Az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. és a Területi Védelmi Bizottság rövid időn belül reagált, és másfél órán belül egy hat köbméteres lajtos kocsi érkezett a településre.

Az egyik tartálykocsi a polgármesteri hivatal mögötti Szabadság téren várta a lakókat, míg egy másik folyamatosan járta az érintett utcákat. A helyiek edényekkel érkeztek, hogy biztosítsák a szükséges vizet iváshoz, főzéshez, mosáshoz és az állatok ellátásához.

Kovács Gergely polgármester szerint a lakosság felkészülten kezelte a helyzetet, és az együttműködésnek köszönhetően sikerült átvészelni a nehéz órákat.

Az önkormányzat emellett közel 1800 darab másfél literes ásványvizet is beszerzett, hogy szükség esetén minden lakónak biztosítani tudják az ivóvizet.

A polgármester szerint nem a vízbázisok kimerülése jelentette a problémát, hanem az, hogy a rendszer nem tudta elég gyorsan pótolni azt a mennyiséget, amelyet a lakosság a rendkívüli melegben felhasznált.