Kiszáradt több kút Ecsegen, vizet oszt az érintetteknek a Máltai Szeretetszolgálat

A rendkívüli hőségben kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen. A település két utcájában azért nem épült ki a vezetékes vízellátás, mert az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak. Sőt, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától és a magas talajvíztől.

Azért nem épült ki a vezetékes vízellátás, mert az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és két utca lakói víz nélkül maradtak.

Az önkormányzat és a regionális vízmű társaság a településen szociális programokat megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálattal abban állapodott meg, hogy palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a Jelenlét ponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. A Jelenlét ponton fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat.

Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén

Szentendrén rengeteg háztartásban szünetel a vízszolgáltatás a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter a közösségi oldalán azt közölte, a honvédség 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig.