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vízhiány

Kiszáradt több kút Ecsegen, vizet oszt az érintetteknek a Máltai Szeretetszolgálat

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Palackozott vizet visz a Nógrád megyei Ecsegen víz nélkül maradt két utca lakóinak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet irodája a hét végén is ügyeletet tart, hogy a családok szükség esetén vízhez jussanak – írták közleményükben.
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A rendkívüli hőségben kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen. A település két utcájában azért nem épült ki a vezetékes vízellátás, mert az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak. Sőt, sokkal inkább tartottak a közeli patakok áradásától és a magas talajvíztől.

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Azért nem épült ki a vezetékes vízellátás, mert az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradnak - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A napokban azonban eltűnt a kutakból a víz, és két utca lakói víz nélkül maradtak.

Az önkormányzat és a regionális vízmű társaság a településen szociális programokat megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálattal abban állapodott meg, hogy palackozott vízzel látja el az érintett családokat, a hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervez a Jelenlét ponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhetnek. A Jelenlét ponton fürdési és mosási lehetőség is várja a rászorulókat.

Több ezer ember maradt ivóvíz nélkül Szentendrén

Szentendrén rengeteg háztartásban szünetel a vízszolgáltatás a rendszer túlterhelése miatt. Magyar Péter a közösségi oldalán azt közölte, a honvédség 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig.

 

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