Egyre súlyosabb a vízhiány – korlátozásokat vezettek be egy magyar településen

A dunabogdányi vízfogyasztás a korábbi felhívások ellenére tovább emelkedett, és már meghaladja a helyi vízbázis kapacitását. A szolgáltató szerint az öntözés, a medencetöltés és más halasztható vízhasználat veszélyezteti a nappali ivóvízellátást.

Vízkorlátozást vezettek be Dunabogdányban a megugró fogyasztás miatt (illusztráció)

Fotó: Cosmin Ursea / Unsplash

Vízkorlátozást vezettek be Dunabogdányban a megugró fogyasztás miatt

Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be július 31-én 14 órától Dunabogdány közigazgatási területén, miután a település vízfogyasztása tovább emelkedett, és meghaladta a helyi vízbázis kapacitását – közölte a Fővárosi Vízművek a Facebook-oldalán.

A társaság szerint a korábbi takarékossági felhívások nem hoztak eredményt, sőt a fogyasztás tovább nőtt. Az éjszakai adatok azt mutatják, hogy éjfél és reggel öt óra között is jelentős mennyiségű ivóvíz fogy. Ez a vízmennyiség hiányzik abból a készletből, amelyből napközben a település lakóinak ellátását kell biztosítani.

A közlemény szerint a nappali ivóvízellátás biztonsága éjszaka dől el, mert minden öntözésre felhasznált köbméter csökkenti a rendelkezésre álló készletet, és veszélyezteti a nappali ellátást.

A Fővárosi Vízművek ezért arra szólította fel a dunabogdányi fogyasztókat, hogy kizárólag a mindennapi élethez szükséges célokra használják a vezetékes ivóvizet. Kérték, hogy ne locsoljanak kerteket, ne töltsenek fel medencéket, ne mossanak autót, és éjszaka se használjanak vizet halasztható célokra.

A szolgáltató munkatársai folyamatosan dolgoznak az ivóvízellátás fenntartásán, de ehhez azonnali és érdemi fogyasztáscsökkentésre van szükség.

Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a hőség miatt

Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a csütörtöktől várható hőség miatt. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás.