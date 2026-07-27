Zsúfolt hétvégéje volt a vízimentőknek, egy hároméves gyermeket kellett újraéleszteni

Míg sokaknak talán gondtalan strandolásból, addig a Vízimentők Országos Szakszolgálatának munkából és veszélyes helyzetek megoldásából állt a hétvége. A közösségi oldalukon a minap egy hétvégi összefoglalóval jelentkeztek, melyből kiderült, hogy egy hároméves kisfiú újraélesztésénél is segédkeztek, illetve több fürdőzőt, SUP-ost, felfújható eszközön strandolót, vízibiciklizőt figyelmeztettek arra, menjen ki a partra, miután a másodfokú viharjelzés ellenére a vízben tartózkodtak. Kiderült, hogy többen közülük már nem tudtak saját erőből a partra jutni az erős szél miatt, ráadásul gyerekek is voltak köztük.

Zsúfolt hétvégéje volt a vízimentőknek / Fotó: Facebook.com/VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (Képünk illusztráció)

Zsúfolt hétvégéje volt a vízimentőknek

Az összefoglaló szerint a múlt héten a strandi vízimentők 269 könnyű sérültet láttak el a partokon, részt vettek több súlyos sérült ellátásában, és hét embert mentettek ki a vízből, míg a hétvégén 17-en tettek sikeres vizsgát a nyílt vízi vízimentő képzésükön.

Az Alfa nevű sürgősségi mentőhajójukat egy ijedtségre okot adó helyzethez is riasztották: egy szörfös arra lett figyelmes, hogy két kamasz felborult egy csónakkal és nem jött fel a víz alól. Szerencsére azonban rosszul látta, a gyerekek a csónak túloldalán voltak. Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai kiemelték őket, majd az Alfa egészségügyi személyzete kikérdezte őket, de ellátásra nem volt szükségük.

A hétvégén két olyan beteghez is riasztották a sürgősségi mentőhajókat, akik rovarcsípés miatti allergiás reakció kialakulása okán szorultak ellátására. A betegeket később az Országos Mentőszolgálat szállította kórházba.

A mentőtiszti autójukat egy közúti balesethez vonult, egy súlyos és egy könnyű sérültet láttak el, akiket a légimentők, illetve az Országos Mentőszolgálat szállított kórházba. Később egy fejsérülést szenvedett cukorbeteg hölgy ellátását is elvégezték.

A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó személyzete több hajó mentését is elvégezte: egy felborult vitorlást állítottak vissza és vontattak ki, illetve részt vettek egy három év körüli gyermek újraélesztésében, aki egy medencébe esett bele egy kempingben. Az alapfokú újraélesztését már megkezdte az édesapja, mielőtt az Országos Mentőszolgálat megérkezett, az ellátásba pedig a légimentőkkel együtt a vízimentők is bekapcsolódtak. A gyermeket végül stabil állapotban szállította kórházba a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Kedves emberek! Ne feledjétek, ha másofokú viharjelzés van (vagyis 90-szer villan a viharjelző lámpa egy perc alatt), tilos fürdőzni vagy strandeszközzel (ide tartozik a SUP, a kajak és a matrac is) vízre menni. Ilyenkor az erős szél miatt nagyon veszélyes a vízben lenni, úgyhogy, kérjük, figyeljétek a viharjelzőt

- hangsúlyozták a bejegyzésükben.