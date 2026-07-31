Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pilisi-medence 14 településén

Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe péntek reggeltől a Pilisi-medence 14 településén - közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) a Facebook-oldalán.
A Pilisi-medence 14 településén lépett életbe harmadfokú vízkorlátozás
Az érintett települések: Tahitótfalu, Szentendre, Pilisszentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt.
A társaság megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet, segítséget kapnak a honvédségtől is, de ezek az erőfeszítések nem nyújtanak tökéletes megoldást, ezért a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell - írták.
Kifejtették, hogy a lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken, tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzatoktól a kötelező fogyasztáscsökkentésre.
Közölték azt is, hogy a bevezetett első- és másodfokú vízkorlátozási rendelkezések nem vezettek eredményre, a várakozásokkal ellentétben azt tapasztalták csütörtökön, hogy nőtt a vízfogyasztás, ennek következtében péntek reggelre Szentendrén mintegy 4500-an nem jutnak hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz - írja az MTI.
Eközben péntek délelőtt Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette, hogy Szentendrén reggelre a rendszer túlterhelése miatt több ezer ember maradt ivóvíz nélkül. Hozzátette, a honvédség kettő tartálykocsival és 7000 db zacskózott vízzel segít a helyzet rendeződéséig.