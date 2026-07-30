Megemelkedett fogyasztás miatt vízkorlátozás lépett életbe Szentendre egyik városrészén

Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány településrészén a megemelkedett vízfogyasztás miatt - közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt (DMRV). A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány településrészének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtokat helyezett ki a szolgáltató a Cseresznyés út 180. számnál és az út végén.

Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány településrészén / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány településrészén

A vízszolgáltató július 28-án már közleményében kérte a lakosságot a takarékos vízfogyasztásra, a problémák elkerülése, megelőzése érdekében. A DMRV közölte azt is, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és az előrejelzések szerint a következő napokban további apadás lesz, aminek hatására a szolgáltató működési területén az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható - írja az MTI.

A jelenlegi fogyasztási igények mellett, illetve esetlegesen előforduló műszaki meghibásodás esetén a rendszerekben kritikus üzemállapot jelentkezhet, amelynek következtében lokálisan nyomásesés vagy átmeneti vízhiány alakulhat ki - írták.

Tekintettel a kialakult helyzetre és annak érdekében, hogy minden felhasználó ivóvízhez juthasson, a szolgáltató az alábbiak betartását kéri a felhasználók részéről: