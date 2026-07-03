Örülhetnek a Pátyon élők, nem kell újabb vízelzárásokat alkalmazni.
Véget ért a vízkorlátozás Pátyon, közölte az önkormányzat pénteken a Facebook-oldalán. Azt írták, hogy mivel szerda reggel óta az állami Északdunántúli Vízmű Zrt. nem korlátozza a Pátyra érkező víz mennyiségét, helyreállt a szolgáltatás, nem kellett újabb vízelzárásokat alkalmazni, s azóta a tározók is fel lettek töltve.
Figyelem: megszűnt a vízkorlátozás Pátyon
Ezért pénteken a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (Daköv) javaslatára az önkormányzat feloldja a vízkorlátozást, amely miatt korábban tilos volt locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni
- közölték az MTI tájékoztatása szerint.
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