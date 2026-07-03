Véget ért a vízkorlátozás Pátyon, közölte az önkormányzat pénteken a Facebook-oldalán. Azt írták, hogy mivel szerda reggel óta az állami Északdunántúli Vízmű Zrt. nem korlátozza a Pátyra érkező víz mennyiségét, helyreállt a szolgáltatás, nem kellett újabb vízelzárásokat alkalmazni, s azóta a tározók is fel lettek töltve.

Figyelem: megszűnt a vízkorlátozás. Fotó: ANN HANNES

Figyelem: megszűnt a vízkorlátozás Pátyon

Ezért pénteken a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (Daköv) javaslatára az önkormányzat feloldja a vízkorlátozást, amely miatt korábban tilos volt locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni

- közölték az MTI tájékoztatása szerint.