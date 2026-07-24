Alig van víz a magyar folyókban, több helyen már a kompok sem járnak – videó

Rendkívül alacsonyra csökkent több magyarországi folyó és tó vízszintje, ami már a vízi közlekedésben és az áruszállításban is fennakadásokat okoz. Egyes átkelőhelyeken a kompok hetek óta nem tudnak közlekedni a sekély víz miatt - derül ki a Tények riportjából.

Drámai a helyzet: extrém alacsonyra süllyedt a magyar folyók vízszintje Fotó: ORIGÓ

Drámai a helyzet: extrém alacsonyra süllyedt a magyar folyók vízszintje

A kialakult helyzet a teherszállítást is érinti. A nagyobb merülésű, jelentősebb tömegű hajók több helyen nem tudnak biztonságosan haladni, ezért az áruszállításban korlátozásokat kellett bevezetni.

Különösen alacsony vízállást mérnek a Dunán és a Tiszán: mindkét folyón vannak olyan szakaszok, ahol a vízszint rendkívüli mélységbe süllyedt.

További részletek a Tények videójában: